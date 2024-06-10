Cilt sağlığının anahtarı! Dışarı çıkmadan önce mutlaka...



Kökümer, "Her cilt tipi farklı olduğundan, cildinize uygun güneş koruyucuları ve nemlendiriciler seçmek önemlidir. Hassas ciltler için parfümsüz ve hipoalerjenik ürünler tercih edilmelidir. Ciltte meydana gelen değişiklikleri düzenli olarak gözlemlemek ve şüpheli durumlarda dermatoloğa başvurmak, erken teşhis açısından önemlidir" ifadelerin kullandı. "Yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden korunmak için bilinçli ve dikkatli davranmak, cilt sağlığınızı korumanın anahtarıdır" diyen Kökümer, "Yukarıda belirtilen önlemleri alarak, güneşin tadını çıkarırken aynı zamanda cilt sağlığınızı da koruyabilirsiniz. Cildinizi korumak, uzun vadede cilt kanseri ve diğer cilt hastalıklarının riskini azaltacaktır" dedi.