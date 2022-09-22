Çocuğun okula uyumunda altın kurallar! Uzmanı ebeveynler için anlatıyor...

Uzman Klinik Psikolog Fulin Kurtkaya çocukların okula uyum sürecini kolaylaştırmak için ebeveynlerin uygulayabileceği bazı kolay yöntemleri şu şekilde açıklamaktadır;

Çocuğunuzu okul hakkında bilgilendirin. Belirsizlik, çocuğunuzda kaygıya neden olabilir. Bu yüzden, çocuğunuzu okul süreci, okul düzeni, okulda geçireceği günler ve okulda bulunan kişiler hakkında detaylı bilgilendirmeniz yararlı olacaktır. Eğer imkânınız varsa okul başlamadan önce çocuğunuzla okulu gezmeniz ve öğretmeniyle tanışmanız uyum sürecine katkıda bulunacaktır. Çocuğunuzla nasıl konuşacağınızı tam olarak bilmiyor veya bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız okula uyum süreci ile ilgili olan hikâye kitaplarından yararlanabilir, çocuğunuza bu kitapları okuyabilirsiniz.

Çocuğunuzu okul rutinine alıştırın. Pek çok alanda uygulanan rutinler çocukların hem sağlıklı büyümesinde hem de güven duygusunun gelişmesinde önemli rol oynar. Okul başlamadan önce, çocuğunuzun uyku ve beslenme düzenini oluşturmaya çalışın. Oluşturduğunuz rutine olabildiğince sadık kalmaya çalışın.

Çocuğunuza sorumluluklarını öğretin. Çocukların okul sınırları içinde mutlaka bazı sorumlulukları olacaktır. Çocuğunuzun okulda yerine getirmesi gereken sorumlulukların bilincinde olması onun okul sürecine daha hızlı adapte olmasını sağlar. Bu yüzden çocuğunuzun öz bakım becerilerini geliştirebilmesi için ona yardımcı olun.