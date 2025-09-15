Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa dikkat! Uzmanlar bu belirtilere işaret ediyor

Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa dikkat! Uzmanlar bu belirtilere işaret ediyor

Okula yeni başlayan veya mevcut eğitim hayatına devam eden çocuklarda zaman zaman görülen okul kaygısı, aileler için büyük bir endişe kaynağı olabiliyor. Mide bulantısı, baş ağrısı, huzursuzluk ve öfke nöbetleri gibi fiziksel ve duygusal tepkiler, çocuklarda görülebilecek kaygının işaretleri arasında yer alıyor. Peki, bu belirtiler ne anlama geliyor ve aileler nasıl adım atmalı? Uzmanı anlattı...

İHA
Giriş Tarihi: 15.09.2025 10:38
ABONE OL
ÇOCUĞUNUZ OKULA GİTMEK İSTEMİYORSA DİKKAT! UZMANLAR BU BELİRTİLERE İŞARET EDİYOR

Çocukların özellikle okula yeni başladıkları dönemde yaşadığı kaygının hem akademik başarıyı hem de sosyal gelişimi olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Akif Taşdemir, "Okul kaygısı; çocuğun okul ortamına dair yoğun stres, endişe ve korku duymasıyla ortaya çıkan psikolojik bir durumdur. Bu kaygı; akademik baskılar, sosyal ilişkilerdeki zorluklar, öğretmen beklentileri ve aileden ayrılma korkusu gibi nedenlerle tetiklenebiliyor" ifadelerini kullandı.


Taşdemir, okul kaygısı yaşayan çocuklarda çeşitli belirtilerin görülebildiğini belirterek, mide bulantısı, baş ağrısı ve karın ağrısı gibi fiziksel şikayetlerin yanı sıra ağlama, huzursuzluk ve öfke nöbetleri gibi duygusal tepkilerin öne çıktığını söyledi. Davranışsal değişiklikler arasında ise okula gitmek istememe, devamsızlık ve içe kapanma görülebildiğini ifade eden Taşdemir, bu durumun dikkat dağınıklığı ve motivasyon düşüklüğü gibi akademik sonuçlara yol açabileceğini, ayrıca akran ilişkilerinden uzak durma ve yalnızlık hissi gibi sosyal etkiler oluşturabileceğini kaydetti.


Okul kaygısıyla başa çıkmada ailelerin rolüne dikkat çeken Taşdemir, empati kurmanın ve çocuğun duygularını anlamaya çalışmanın önemini vurguladı. Düzenli sabah ve akşam rutininin çocuklara güven duygusu kazandırdığını, okulun olumlu yönlerini ön plana çıkaran deneyimlerin kaygıyı azaltabileceğini Dr. Akif Taşdemir, öğretmenlerle iş birliği yapmanın da çocuğun ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı sağladığını ifade etti. Gerekli görüldüğünde profesyonel destek alınmasının önemine işaret eden Taşdemir, "Aileler empati kurmalı, sabırlı olmalı. Unutmamak gerekir ki her çocuk farklıdır. Sabır, sevgi ve anlayış en güçlü araçlarınızdır" diye konuştu.