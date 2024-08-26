Çocuğunuz yokuş yukarı çıkarken nefes nefese kalıyorsa dikkat! Acilen bir kardiyoloji uzmanına gitmeniz gerekebilir…

Yılmaz'ın ifadelerine göre, ebeveynler çocukların kalbinde birkaç milimetrelik bir defekt ya da kalp kapağında minimal kaçak olduğunda hemen kalp hastalığı olduğunu düşünüyorlar. Bunun sonucunda ise hem kendileri hem de çocuklarına telaş yaptırıyorlar. Uzman doktor bu durumun yanlış olduğunu ifade ederek aileler için açıklamalarda bulundu.



YANLIŞ BİLGİDEN KURTULMAMIZ LAZIM

Ailelerde çok yanlış bir bilgi birikimi olduğunu söyleyen Yılmaz, "Örneğin çocukta birkaç milimetrelik bir defekt veya kalp kapağında minimal kaçak var. Aileler bu konu üzerinde kendi kendilerine telaş oluşturuyorlar. Çocukları spor yapmaktan mahrum bırakıyorlar. Çocukların kalp durumlarını biz değerlendiririz. Kalbin fonksiyonlarına ve dolum kapasitesine bakarız. Kalbin performansını değerlendiririz. Ancak önemli damar tıkanıklıkları, büyük çaplı delikler varsa özellikle aileye de bunu açıklarız. Spor konusunda ne kadar kısıtlama olup olmamasına dair bilgilendirme yapabiliriz. Yapılan veya yapılacak olan aktivitenin tamamı kısıtlanacak diye bir şey yok. Aktiviteler, kalp patolojisine göre derece derece kısıtlanır. Fakat şöyle bir yanlış bilgi var ki milimetrelik bir defekt veya kalp kapağında minimal kaçak olduğunda aile çocuğunu kalp hastası ilan ediyor. Ve çocuğu bütün sportif faaliyetlerden engelliyor. Bu yanlış bilgiden kurtulmamız lazım" ifadelerine yer verdi.





BİR ÇOCUK HAFİF YOKUŞ ÇIKARKEN NEFES NEFESE KALIYORSA ÇOCUKTA KONDİSYON EKSİKLİĞİ OLABİLİR

Sporun kalbe zararı olmadığı gibi yararının olduğunu belirten Yılmaz, "Çağımızda çocuklar 4-5 yaşından itibaren bale, yüzme ve buna benzer kurslar gidiyorlar. Bu aktivitelerin kalbe en ufak zararı olmadığı gibi aslında yararı var. Çünkü genç yaşta kondisyon kazanıyorlar. Beş yaşındaki bir çocuk hafif yokuş çıkarken nefes nefese kalıyorsa çocukta kondisyon eksikliği olabilir. Tabi bu sportif aktiviteler önce çocuğun kalbini değerlendirmemiz gerekiyor. Nefes nefese kalma kondisyon eksikliği mi yoksa herhangi bir kalp sorunumu bunu anlamamız gerekir. Kalp performansı iyi ve herhangi bir yetersizlik yoksa bu nefes nefese kalma sebebi kondisyon sorunudur. Spor bu tür sorunları ortadan kaldırabilir. Erken yaşta kondisyon kazanmak ileride başarılı bir sporcu olmanın temel ilkesidir. Her çocuğun spor yapma hakkı vardır. Küçük problemler nedeniyle çocuklar spordan mahrum kalmamalıdır" şeklinde konuştu.