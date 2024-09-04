Çocuğunuzda bu belirti varsa dikkat! Meğer okul başarılarını olumsuz etkiliyormuş…

Özbek'in ifadelerine göre çocukların okul hayatlarını sağlıklı ve mutlu bir şekilde devam ettirebilmeleri için mutlaka sağlık kontrolünden geçmeleri gerektiğini belirterek "Sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir zihin için gereklidir ve akademik başarıya giden yol, sağlıkla başlar." ifadesini kullandı.

GÖRME PROBLEMİ YAŞAYAN ÇOCUKLAR DİKKAT DAĞINIKLIĞI YAŞAYABİLİRLER

Görme problemleri yaşayan çocukların sınıfta dikkat dağınıklığı yaşayabileceğine dikkati çeken Özbek, "Bu da akademik performanslarını olumsuz etkileyebilir. Göz muayenesi, bu tür sorunları erken tespit ederek gerekli tedavi ve önlemlerin alınmasını sağlar. Çocuğunuzun tahtayı net görebilmesi ve ders materyallerini rahatça okuyabilmesi, okul başarısı için vazgeçilmezdir." açıklamasını yaptı.

DİŞ ÇÜRÜKLERİ ODAKLANMAYI ZORLAŞTIRABİLİR

Özbek, diş çürüklerinin ağrı ve enfeksiyon gibi sorunlara yol açabileceği bilgisini paylaşarak, çürüklerin çocukların derslerine odaklanmasını zorlaştırabileceğini ve okul öncesi diş kontrolünün bu tür problemlerin önüne geçeceğini kaydetti.

MUTLAKA İŞİTME TESTİ YAPILMALI

İşitme kaybının özellikle erken yaşlarda öğrenme ve sosyal gelişim üzerinde önemli etkiler yaratabileceğine işaret eden Özbek, "İşitme testleri, çocuğunuzun işitme kapasitesini değerlendirmek ve gerekirse müdahale etmek için önemlidir. İyi bir işitme kapasitesi, sınıf içi iletişim ve öğrenmenin temel taşlarından biridir." değerlendirmesinde bulundu.

BOY VE KİLO TAKİBİ YAPILMALI

Özbek, büyüme değerlendirmelerinin büyüme geriliği veya obezite gibi durumların erken tespit edilmesine ve uygun müdahalelerin yapılmasına olanak tanıyacağını belirterek, çocuğun boy ve kilo takibinin genel sağlığı hakkında ipuçları vereceğini aktardı.