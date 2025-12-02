Çocuğunuzun ateşi yükselirse sakın bunları yapmayın! Hastalığı kötüleştirebilir

Solunum yolu enfeksiyonlarının çoğunlukla hafif seyretmesine rağmen bazı durumlarda daha ciddi klinik tablolar gelişebildiğini hatırlatan Balık, şunları kaydetti:

"Sürekli yüksek ateş, solunum sıkıntısı, beslenme güçlüğü, belirgin halsizlik ve şiddetli öksürük, tıbbi değerlendirme gerektiren başlıca belirtiler. Çocuğun genel durumunda belirgin bir bozulma, nefes almada zorlanma veya uykuya yönelimin artması gibi durumlar, gecikmeden değerlendirilmeli. Erken belirtilerin fark edilmesi, doğru ateş yönetimi ve koruyucu uygulamaların düzenli şekilde hayata geçirilmesi, hem çocukların hem ailelerin kış dönemini daha sağlıklı geçirmesine katkı sağlar."