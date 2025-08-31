Çocuğunuzun “okula gitmeme” isteği aslında gizli bir yardım çığlığı olabilir! Uzmanı altındaki nedeni anlattı

Çocuğunuzun okula gitmek istemesi sadece basit bir kapris ya da inatlaşma olmayabilir. Uzmanlara göre bu durum, çoğu zaman derin kaygıların ve psikolojik sorunların habercisi olabiliyor. Uzmanlar, okul reddinin aslında gizli bir yardım çığlığı olduğunu belirterek, ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Aygün Hüseyinova, okul reddinin genellikle bir buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu belirtti.

Hüseyinova, yüzeyde basit bir "okula gitmeme" davranışı gibi dursa da altında çok daha derin kaygıları ve psikolojik sorunları gizlediğini aktararak, bu durumun sadece çocuğu değil, tüm aileyi sarsan bir kriz olduğu konusunda uyarıda bulundu.