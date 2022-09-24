Çocuklarda başarının anahtarı bu maddelerden geçiyor...

Okul döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler de sınıflarda yerini aldı. Öğrencilerin başarılı olması için hem öğretmenlerin hem de ailelerin görevlerine dair vurgu yapan Murat Acet, ailelerin neler yapabileceğine dair de bilgilendirmelerde bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 24.09.2022 14:10 PAYLAŞ ABONE OL

Aile ve öğretmenler açısından uzun, öğrenciler için ise kısa bir yaz tatili sonrası ilköğretimden yükseköğretime milyonlarca öğrenci yeni bir döneme "merhaba" dedi. Öğrenme etkinliklerinin azaldığı, uyku saatlerinin uzadığı zamanlar, yerini derslere, ödevlere ve sınavlara bıraktı. Başta 8. ve 12. sınıf gibi sınav öğrencileri olmak üzere her kademede heyecanlı ve telaşlı günler başladı.



Yeni eğitim ve öğretim dönemi için öğrenci, öğretmen ve velilere önerilerde bulunan Murat Acet, okulların açılışını izleyen ilk ayların "geçiş ve uyum dönemi" olarak tek başına öğrencilerin sorumluluğuna bırakılmayacak kadar hayati bir önem taşıdığına dikkat çekti. Acet, şunları söyledi: "Planlanmayan bir yaz tatilinin beraberinde getirdiği düşük yoğunluklu çalışma sonucunda yaşanan öğrenme kayıpları birçok öğrencinin yeni döneme uyumunu zorlaştırmakta, zaman planlamasında sorunlar yaşatmakta ve belki de en önemlisi yeni bilgileri öğrenmede aksaklıklar yaşamaktadır. Bu noktada konuyla ilgili atılması gereken en önemli adım, tüm aile bireylerini kapsayan ve katılımının sağlandığı bir planlama yapmak olmalıdır. Böylelikle öğrencilerin yalnız kalarak yaşayacağı ve telafi zor olan hataların önüne geçilebilir ve onlara 'psikolojik oksijen' sağlanarak özgüvenli bir şekilde yol almaları sağlanabilir."



İletişimin büyüsüne inanın

Hem aile hem de öğrenciler açısından istendik sonuçlar elde edilebilecek bir eğitim- öğretim süreci için yapılması gerekenleri anlatan Acet, şöyle devam etti: "Hangi eğitim öğretim kademesinde olursa olsun aile bireyleri arasındaki uyum ve sağlıklı aile içi iletişim öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin ve başarılarının en önemli anahtarı olacaktır. Ayrıca bir öğrencinin kendine güven ve saygısını açığa çıkaran, kendisine verilen değeri temsil eden pozitif iletişim yaşanması muhtemel birçok sorunun daha oluşmadan önlemesi gibi bir gücü de sahiptir. Bu nedenle işleriniz ve şartlarınız ne olursa olsun birleştiren, ortak başarı hissini yaşatan ve belki de yaşamı daha bir anlamlı kılan iletişimin gücünün sağladığı olanaklardan faydalanabilmenin yollarını aramalısınız.