Çocuklarda boy kısalığı neyin habercisi! Eğer bu dönemde dikkat edilmezse...

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Hacıhamdioğlu, ilkokul ve anaokulu sınıflarının bu hafta, diğer sınıfların ise önümüzdeki hafta ders başı yapması dolayısıyla, erken teşhis edilmediği takdirde çocuklarda eğitim hayatını da olumsuz etkileyebilen önemli bir sorun olan büyüme geriliği hakkında açıklamalarda bulundu.

"SIK KARŞILAŞILAN BİR DURUM" Çocuklarda büyüme geriliklerinin sık karşılaşılan bir durum olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hacıhamdioğlu, "Çocuklarda boy kısalığı ve/veya malnütrisyon (yetersiz beslenme sonucu ortaya çıkan beslenme bozukluğu) şeklinde kendini gösteren büyüme gerilikleri sık karşılaşılan durumlardır. Büyüme geriliğinin saptanabilmesi için öncelikle boy ve ağırlık ölçümleri doğru yapılmalı ve dikkatli yorumlanmalıdır. Kesitsel değerlendirmede büyüme sorunu olmasa bile izlemde yeterli büyümenin devam edip etmediği mutlaka takip edilmelidir" diye konuştu.





BOY KISALIĞI NEDİR?

Boy kısalığının tanımını yapan Prof. Dr. Hacıhamdioğlu, "Çocuğun boy ölçüm sonucunun yaş ve cinsiyetine göre ortalamanın 2 SD (standart deviasyon) değerinden daha düşük veya persantil eğrilerinde 3. persantilin altında olması boy kısalığı olarak tanımlanır. Ayrıca çocuğun boyu 3. persantilin üzerinde olsa bile beklenen boy persantilinden (anne ve baba boylarına göre hesaplanan hedef boy) belirgin kısa olması da büyüme geriliği olarak kabul edilmelidir. Yine ve yaş, cinsiyet ve ergenlik durumuna göre beklenen uzamayı göstermeyen çocuklar da büyüme geriliği açısından değerlendirilmelidir. Kız çocuk için hedef boy: [Anne boy + Baba boy - 13]/2 7cm; erkek çocuk için hedef boy: [Anne boy + Baba boy + 13]/2 7cm) formülü ile hesaplanır" dedi.