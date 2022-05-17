Çocuklarda bu belirtilere dikkat! Özellikle 3 yaş üstünde...

Doç. Dr. Hacıhamdioğlu, fazla kilo ve obezite görülme sıklığındaki artış, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, pandemi ve dijitalleşen dünyanın etkisi ile hareketsiz bir yaşamın benimsenmesinin yetişkinleri olduğu kadar çocukları da etkilediğinin altını çizdi. Toplumda geç yetişkin hastalığı olarak bilinen hipertansiyonun sanılanın aksine çok daha erken yaşlarda ortaya çıkabildiğini işaret eden Doç. Dr. Hacıhamdioğlu, "Çocuklarda son yıllarda sıklığı artan hipertansiyon, toplumumuzda önemli bir sağlık sorunu haline gelmeye başladı" diye konuştu.

Çocuk Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, çocuklarda hipertansiyona sebep olan faktörler ve ailelerin dikkat etmesi gereken konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de her 3 kişiden birinin hipertansiyon hastası olduğunu belirten Doç. Dr. Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, bu yüksek oranın hastalığın genetik aktarımı konusunda da çok önemli bir faktör olduğunu söyledi. Doç. Dr. Hacıhamdioğlu, "Yüksek tansiyonu olan bir ebeveyn, bir gen yoluyla çocuğuna bu hastalığı geçirebilir ve bu kişinin hipertansiyon geliştirme riskini yükseltebilir. Hipertansiyon doğal bir seçilime uğramadığı için toplumda genetik eğilimli birey sayısının artması olağan fakat önüne geçilmesi gereken bir süreçtir. Dolayısıyla, çocukluk yaş grubunda erken tanı oldukça önemlidir" açıklamasında bulundu.

ÇOCUKLARDA TANSİYON ÖLÇÜMÜNÜ İHMAL ETMEYİN

3 yaşını doldurmuş tüm çocuklara sağlık kontrolleri sırasında tansiyon ölçümü yapılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Doç. Dr. Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, bunun sebebini şöyle anlattı:

"Özellikle kan bağı olan akrabalarında hipertansiyon, diyabet, kan yağları ile ilgili bir sorun, inme, kalp krizi, damar tıkanıklığı, ailevi böbrek ve hormon hastalıkları olan çocukların yakınma gelişmesini beklemeden basit tansiyon ölçümü ile taranmaları oldukça önemlidir. Çocuklardaki önemli avantaj, hipertansiyonun yaptığı hasar bulgularının kan basıncı normale gelince geri dönebilme şansıdır. Dolayısıyla, çocukluk yaş grubunda erken tanı oldukça önem kazanmaktadır."

Doç. Dr. Hacıhamdioğlu, 3 yaşından önce tansiyon ölçümü önerilen durumlar ile ilgili ise şunları söyledi:

"Çocuk hastanın doğuştan gelen kalp ya da böbrek hastalığı, prematüre doğum, organ transplantasyonu, kanser, kan basıncını yükseltebilen kronik ilaç kullanımı gibi bir durum varsa 3 yaşından önce de rutin kontrollerde tansiyon ölçümü önerilir."