Çocuklarda bu tarz döküntüler varsa aman dikkat! Uzmanı uyardı: "Okullarda hızla yayılıyor"

Hastalığın yayılmasında okul tuvaletleri ve ortak kullanılan alanların önemli bir rol oynadığını vurgulayan Dr. Özdemir, "Özellikle ortak alanlar hijyen açısından dikkat edilmediğinde hastalığın yayılması çok daha kolay oluyor. Çocuklar bu tür virüslerle temas ettikten sonra ellerini yıkamadan ağızlarına götürdüklerinde hastalık hızla bulaşabiliyor" dedi.

DOĞRU EL YIKAMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMALI

Özdemir, el yıkamanın hastalıktan korunmada en önemli önlem olduğunu belirtti ve ailelere çocuklarına doğru el yıkama alışkanlığı kazandırmalarını tavsiye etti. Dr. Filiz Özdemir, okul yönetimlerine de büyük görevler düştüğünü belirterek, "Okul yönetimlerinin, tuvaletlerin ve ortak alanların hijyenine büyük önem vermesi gerekiyor. Bu alanların düzenli olarak dezenfekte edilmesi, hastalığın yayılmasını önlemek için çok önemli" diye konuştu.