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Çocuklarda bu tarz döküntüler varsa aman dikkat! Uzmanı uyardı: "Okullarda hızla yayılıyor"

Okulların açılması ile birlikte salgın hastalıklarda da artış gözlemleniyor. Konu ile ilgili son dönemlerde görülen el, ayak ve ağız hastalığında artış olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Özdemir, öğretmenleri ve aileleri uyardı. Çocuklar arasında hızlı bir şekilde yayıldığını ifade eden uzman, nasıl korunulması gerektiğini anlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.10.2024 11:20
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Çocuklarda bu tarz döküntüler varsa aman dikkat! Uzmanı uyardı: Okullarda hızla yayılıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Özdemir, el, ayak, sağız hastalığının genellikle kreş ve ilkokul çağındaki çocuklarda görüldüğünü ifade etti. El hijyeninin önemine dikkat çeken uzman aileleri uyardı. İşte detaylar...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzman Dr. Filiz Özdemir, "Bu hastalık, çoğunlukla yaz ve sonbahar aylarında ortaya çıkıyor, ancak son dönemde okullarda artan vakalar, yayılmanın hızlandığını gösteriyor" dedi.

HASTALIĞIN EN YAYGIN BELİRTİLERİ

Dr. Özdemir, hastalığın en yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, boğaz ağrısı, el ve ayaklarda döküntü ve ağız içinde yaralar bulunduğunu ifade etti. "Bu belirtiler genellikle hafif seyretse de çocuklar arasında hızlı bir şekilde bulaşabiliyor" diye konuştu.

Hastalığın yayılmasında okul tuvaletleri ve ortak kullanılan alanların önemli bir rol oynadığını vurgulayan Dr. Özdemir, "Özellikle ortak alanlar hijyen açısından dikkat edilmediğinde hastalığın yayılması çok daha kolay oluyor. Çocuklar bu tür virüslerle temas ettikten sonra ellerini yıkamadan ağızlarına götürdüklerinde hastalık hızla bulaşabiliyor" dedi.

DOĞRU EL YIKAMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMALI

Özdemir, el yıkamanın hastalıktan korunmada en önemli önlem olduğunu belirtti ve ailelere çocuklarına doğru el yıkama alışkanlığı kazandırmalarını tavsiye etti. Dr. Filiz Özdemir, okul yönetimlerine de büyük görevler düştüğünü belirterek, "Okul yönetimlerinin, tuvaletlerin ve ortak alanların hijyenine büyük önem vermesi gerekiyor. Bu alanların düzenli olarak dezenfekte edilmesi, hastalığın yayılmasını önlemek için çok önemli" diye konuştu.

Özdemir, çocukların hastalık belirtileri göstermesi halinde mutlaka okula gönderilmemesi gerektiğini de hatırlatarak, bu şekilde bulaşmanın önlenebileceğini vurguladı.

El, ayak ve ağız hastalığının genellikle hafif seyrettiğini ancak bağışıklık sistemi zayıf çocuklarda ve bebeklerde daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Dr. Özdemir, "Aileler, çocuklarının hastalık belirtilerini dikkatle izlemeli ve herhangi bir şüphe durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurmalı" dedi.

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