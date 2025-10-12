Çocuklarda dövme ve piercing tehlikesi: Uzmanından ailelere önemli uyarı

Prof. Dr. Hayati Akbaş, son yıllarda çocuklar arasında dövme ve piercing uygulamalarında artış yaşandığını belirterek, bu durumun hem psikolojik hem de fiziksel açıdan ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Prof. Dr. Akbaş, aileleri bu konuda daha dikkatli ve bilinçli olmaya davet etti.

İHA Giriş Tarihi: 12.10.2025 16:17 PAYLAŞ ABONE OL

Çocukların henüz gelişim döneminde olduklarını ve karakterlerinin tam anlamıyla oturmadığını vurgulayan FBM Tıp Merkezi'nden Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş,"Çocuklarda dövme yaptırma giderek artıyor. Aynı şekilde dil, burun gibi bölgelere piercing uygulamaları da yaygınlaşıyor. Bu çok önemli ve tehlikeli bir durum. Ailelerin bu konuda son derece dikkatli olması gerekiyor" dedi.





"PSİKOLOJİK ETKİLER, ROL MODELLER VE ÖZENME DUYGUSU ETKİLİ OLUYOR"

Çocukların dövme yaptırma taleplerinin arkasında çoğu zaman psikolojik sebeplerin, rol modellere özenmenin ve arkadaş etkisinin yattığını ifade eden Prof. Dr. Akbaş, "Çocukların dövme yaptırma eğilimi; psikolojik stabilitelerinin henüz oluşmaması, rol model aldıkları kişilerin vücutlarındaki dövmeleri taklit etme arzusu gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Ne yazık ki bu eğilim, kalıcı ve zararlı sonuçlar doğurabiliyor" diye konuştu.