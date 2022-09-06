Çocuklarda konuşma bozukluğuna neden oluyor!

Yaşanan pandemi sürecinden çocuklar da büyük ölçüde etkilendi. Arkadaşlarıyla vakit geçiremedikleri ve daha çok bilgisayar, internet başında oldukları bu sürede konuşma bozukluğu sorununun görülme sıklığı da arttı. Ancak Çocuk Nörolojisi Bölümü’nden Doç. Dr. Yasemin Topçu, konuşması geciken çocukları otizm spektrum bozukluğundan ayırt edilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

AA Giriş Tarihi: 06.09.2022 10:48 PAYLAŞ ABONE OL

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Topçu, işitme testi normal olan bir çocukta göz temasında kısıtlılık, konuşma becerisinin kazanılamaması veya kazanılmış kelime sayısında azalma olması durumunda mutlaka çocuk nörolojisine başvurulması gerektiğini belirtti. Topçu, salgın sürecinin çocukların konuşma ve sosyal gelişimi üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu söyledi. Salgın ile birlikte ailelerin ve çocukların yaşam rutinlerinin değiştiğini aktaran Topçu, şunları kaydetti: "Çocuklar yaşıtlarından uzaklaştı, televizyon ve ekran ile temasları arttı. Aile bireylerinin evde çalışma sürelerinin artması çocuklarıyla etkileşimlerini azalttı. Bütün bu çevresel etkiler, çocukların dil gelişim sürecinde önemli sorunlara yol açtı. Pandemi ayrıca çocukların yaşıtları ve başka insanlarla olan ilişkilerini etkileyerek sosyal ve duygusal becerilerini de olumsuz etkiledi.

Dil ve konuşma becerisi çocuklarda yakından takip edilmesi gereken en önemli gelişim basamaklarından. Özellikle 1 ile 3 yaş arası, çocuğun kelimeleri anlama ve kullanma becerisinin hızla geliştiği dönem. Bir yaşında çoğu çocuk iki veya üç anlamlı kelime söyleyebilirken üç yaşına geldiklerinde iki veya üç cümle kullanarak konuşmaya başlarlar. Bir yaşından itibaren çocuklar basit soruları anlama ve basit komutları takip etme becerisi kazanırlar." Doç. Dr. Yasemin Topçu, salgın sürecinin sonucu olarak konuşma ve iletişim bozukluğu yanında davranış problemleri şikayetleri ile çocuk nöroloji polikliniklerine başvuruların sayısının arttığını belirtti.