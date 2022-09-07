Çocuklarda yaşanan bu durum uzman desteği ile çözülebilir!

Çocuğun, okul öncesi döneminin sürece önemli bir katkısı olacağını dile getiren Dr. Süleyman Çakıroğlu, "okul öncesi öğretmeninin fikirleri burada yönlendirici olur" diye konuştu. Bu dönemde saymayı öğrenmekte zorlanma, alt-üst, ön-arka gibi kavramları öğrenmenin güçlüğü, ince motor becerilerinin yaşıtlarına uygun gelişmemesi ve konuşmadaki gecikmeler ailelere ve öğretmenlere, öğrenmede bir sorun olabileceği sinyalini verdiğini söyledi. Bunlar tespit edildiğinde ebeveynlerin mutlaka bir profesyonelden destek almalarını önererek, "Böylesi zorlukların çocuğun öğrenme motivasyonunu çok kıracağı ve belirli müdahale ve yöntemlerle çocuğun öğrenmesine yol gösterebileceği bilinmelidir" dedi.

"ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU KONUSUNUN YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ"

Dr. Süleyman Çakıroğlu, ilkokula başlayan çocuklarda ise Özgül Öğrenme Bozukluğu konusunun yakından takip edilmesi gerektiğini dile getirdi. Öğrenmenin bir çocuğun okul hayatının devamlılığı için en önemli belirteçlerden biri olduğunu vurgulayan Dr. Süleyman Çakıroğlu konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bu alanda yaşanacak her sorun öğrenmeye karşı bir direnç yaratabilir. Bunun sonucunda çocuk, okumaya karşı direnç geliştirebilir. 'Özgül Öğrenme Bozukluğu', üç alanda sorun yaratabilir. Okumayı, yazmayı ve matematiği tek başına veya hepsini birden etkileyebilir. Bu durumda, okumanın hem harf harf okuma alanı hem de akıcı okumanın ve okuduğunu anlama bozulabilir."