Çocuklardaki zeka geriliğinin en büyük sebebi bu eksiklik: Diyetisyenlerin "her gün 3 tane yenmesi şart" dediği o besin!

Araştırma, besinin beyin gelişimi için gerekli olduğunu, ister doğumda sonra, ister hamilelikte olsun mutlaka annelerin bu besini düzenli tüketmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Fakat pek çok kişi, kolinin önemini bilmiyor ve yaşamlarının ilk üç yılında yeterince kolin tüketemeyen çocuklar, bilişsel testlerde daha kötü puan alıyor. Üstelik genellikle akranlarında daha kötü dikkat süreleri bulunuyor.

North Carolina Üniversitesi'nden Beslenme Uzmanı Dr. Steven Zeisel, az bilinen temel besin kaynaklarından biri olan kolinin insan beyni gelişiminin anahtarı olabileceğini, ancak birçoğunun anne karnında veya ilk birkaç yılda yeterince alamadığını belirtti.

"İLK ÜÇ YIL ÇOK ÖNEMLİ"

Zeisel, yaşamın ilk 1000 günü (yaklaşık üç yıl) beynin geliştiği dönem olduğunu belirtiyor. Bu dönemde yeterli kolin tüketimi ise beynin düzgün gelişmesinin anahtarı olarak belirleniyor. Bu kilit besine yeterince ulaşılmazsa, çocuğun hayatının geri kalanında etkilenmesi muhtemeldir.

Hayatın bu erken dönemlerinde zayıf bir gelişim olması, beynin de düzgün gelişemeyeceği anlamına gelir. Yapılan araştırmalar, yeterli kolin almayan çocukların 15 yaşındaki çocuklarda okul performansının yeteri kadar iyi olmadığını ortaya koydu.

Ayrıca, erken yaşlarda yeterince kolin almayan çocuklarda yarık damak sorunu yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirten Zeisel, bunun nispeten yeni bir keşif olduğunu söylüyor.

Yetkililer, hamile bir kadının her gün en az 450 mg kolin almasını tavsiye ediyor. Yumurtalar ise en büyük kolin kaynağı olarak 100 gram bütün bir yumurtanın 250 mg kolin sağlıyor. Tek başına bir yumurta ise yaklaşık 150 mg kolin içerebilir. Bu nedenle her gün üç yumurta yemek, bir kadının günlük alım miktarını karşılayabilir.

Zeisel, kahvaltının temel gıdasının yüksek kolesterol endişeleri nedeniyle tüketiminin azaltılması sonucunda, birçok kişinin geçmişte olduğu kadar çok yumurta yemiyor olabileceğini belirtiyor.