Çocukları bekleyen tehlike! En az 30 bin kişide var...



Bu aşamada motivasyonel görüşmelerin önemli bir rolü vardır. Hastaların diyabetle ilgili negatif tutumları saptanarak düzeltmeli ve pozitif tutumlarının geliştirilmesi için destek verilmelidir. Bu hedeflere ulaşabilmek için danışmanlık uygulamalarında teori ve model kullanımının etkili olduğunu unutmayarak; insan odaklı holistik yaklaşıma sahip olan, tüm hedeflerin belirlenmesinde ve girişimlerin planlanmasında hasta ile işbirliğinin üzerinde duran modeller kullanılarak diyabetli bireylerin yaşadığı stresörleri belirleyerek, gereksinimleri bütüncül açıdan ele alıp, uygun stratejiler belirlemek gerekir.



Sağlıklı Yaşam Danışmanı Neslihan Sipahi, "Halk arasında daha çok şeker hastalığı denince akla hemen tip 2 diyabet geliyor. Toplumun da çoğunluğunu oluşturuyorlar ancak bugün ülkemizde 30 bin kadar 18 yaş altı tip 1 diyabetli çocuk var.Aslında ülkemizde diyabet pandemisi var demek yanlış olmaz.