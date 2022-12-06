Çocukların ağzına dikkat! Erken sinyal dişlerinde...

Erken çocukluk döneminde sıklıkla görülen biberon çürüğü, yanlış beslenmeye bağlı, oldukça ciddi sonuçlara yol açabilen bir sorundur. Erken yaşlarda oluştuğu için tedavisi de zor olan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Diş Hekimi Dr.Damla Zenar konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 06.12.2022 08:37 PAYLAŞ ABONE OL

Biberon çürükleri süt dişlerinde erken dönemde oluşan çürüklerdir.Mutlaka tedavi edilmesi gereken bu sorun tedavi edilmediği takdirde süt dişlerinin yerine gelecek olan daimi dişlerin sağlığını kötü şekilde etkiler.Biberon çürükleri uzun süre biberon kullanımı veya yanlış şekilde biberon kullanımı nedeniyle oluşur.Ancak süt dişlerinde meydana gelen çürükler farklı unsurlara bağlı olarak da meydana gelebilir.Örneğin emziğe bal, reçel veya pekmez sürüp bebeğe vermek gibi..

Süt dişleri 7 ila 12 yaşlarına kadar ağızda sağlıklı şekilde bulunması gereken dişlerdir.Biberon çürüğü ilerleyip sinir dokularına ulaştığı zaman bazı şikayetlere neden olur.Çürük sinirlere temas ettiği için dişlerde ağrı veya hassasiyet problemleri ortaya çıkar.Bu şikayetler nedeniyle çocuklarda beslenme ve uyku sorunları oluşabilir.Bu çürükler tedavi edilmezse çocuğun psikolojisi bozulabilir,dişlerde apse ve enfeksiyon meydana gelebilir.Hatta dişin kaybı bile oluşabilir.