Çocukların beslenme çantasında neler olmalı? Uzmanı uyardı: "Mutlaka bulunması gereken..."

2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilk ders zilinin çalmasının ardından annelerin de beslenme çantası hazırlama dönemi başladı. Diyetisyen Cemile Gül, okula giden çocukları için beslenme çantası hazırlayan annelere önemli tavsiyelerde bulundu. Çocukluk çağının; hızlı büyüme-gelişme ve öğrenme süreçlerini kapsayan, bu nedenle de sağlıklı beslenmenin büyük önem taşıdığı bir dönem olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Cemile Gül "Çocuklarda sağlıklı beslenme ile bedensel, duygusal, sosyal gelişim ve okul başarısı olumlu yönde etkileniyor. Aynı zamanda yetişkinlik dönemine temel oluşturan doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması sağlanıyor" dedi.





"PROTEİN DENGESİNE DİKKAT EDİN"

Okul öncesi ve okul çağı çocuklarda beslenme çantası hazırlığıyla ilgili bilgiler veren Diyetisyen Cemile Gül, "Okul öncesi ve okul çağı çocuklarda beslenme çantasında taşıması kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Beslenme çantalarında günlük protein içeren gıdalar, sebze ve meyve bulunmalıdır. Ve her gün su konularak, su içmeleri takip edilmelidir. Yaşlarıyla orantılı olarak porsiyonları da arttırılarak beslenme çantaları hazırlanmalıdır" dedi.





SEÇENEKLER SUNDU

Öğrencilerin sınıflarında kahvaltı öğünü veya öğle yemeği yiyeceklerse beslenme çantasında olması gerekenleri de seçenekler halinde açıklayan Diyetisyen Cemile Gül, şu tavsiyelerde bulundu:

"Okulda kahvaltı öğünü yapılacaksa birinci seçenek tam tahıllı ekmekle peynirli tost, haşlanmış yumurta, zeytin, domates, salatalık, ayran. Ara öğün olarak meyve ya da ceviz ve badem gibi kuruyemiş. İkinci seçenek pankek, peynir, haşlanmış yumurta, fıstık ezmesi, muz, süt. Ara öğün ayran, galeta. Okulda öğle öğünü yapılacaksa birinci seçenek fırınlanmış sebze mücver, makarna, yoğurt. Ara öğün olarak meyve, kuruyemiş. İkinci seçenek mercimek köfte, fırın patates, yeşillik, ayran. Ara öğün süt, kuru meyve olabilir. 12-18 yaş grubunda okul saatleri daha uzun olduğu için kesinlikle öğünleri atıştırmalık olarak geçirmemelidirler. Yemekhaneden yiyemiyorlarsa, susuz sebze veya baklagil yemekleri, yoğurt, ayran, meyve gibi gıdalarla öğünlerini yeterli ve dengeli hale getirmeliler. Okula yemek hazırlığı olmadan geldikleri durumda kantinden ekmek arası, dürüm almak yerine tabakta köfte, tavuk alarak yanına domates, salatalık, ayran şeklinde öğünlerini pratik hale getirebilirler"