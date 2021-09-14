Çocuklarınızı tüm hastalıklardan koruyor! İşte mucize besinler

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu ilk olarak sağlıklı, dengeli beslenmekten ve düzenli uyku uyumaktan geçmektedir. Ayrıca güçlü bir bağışıklık sistemine sahip çocuklar yetiştirmek için gün içerisinde mümkünse açık havada en az bir saat hareket etmelerini sağlamak en doğru tercihlerden biri olacaktır.

Peki hangi besinler?

1.Balık ile hem bağışıklık hem de zihin gelişimini bir arada destekleyebilirsiniz!

Balık içerdiği omega-3 sayesinde çocukların beyin gelişimine katkıda bulunarak bağışıklıklarını güçlü tutmaya yardımcı olur. Çocukların beslenmesine haftada 2-3 kez balığı eklemeli ve balığı ızgara, fırın ya da buğulama olarak pişirmeyi tercih etmelisiniz.

2. En iyi protein kaynağı Yumurta!

Yumurta vücudumuzun üretemediği dışarıdan almamız gereken bütün aminoasitlerin tamamını içerir. Özellikle çocukluk döneminde büyüme ve gelişmenin tamamlanabilmesi için yumurta tüketimi oldukça önem taşır bu sebeple çocukların günlük kahvaltı öğünlerine çocuğun seveceği pişirme yöntemi ile bir adet ekleyebilirsiniz.