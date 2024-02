Çok daha fazla görülüyor! Kalbinizdeki bu tehlikeye dikkat...

"Kalp hastalığında 40 yaşındaki kişilere genç hasta denirdi ama artık 20'li yaşlarda bile görebiliyoruz. Maalesef sigara içme yaşı çok düştü. İlkokulu yeni bitirmiş, yeni ortaokullu çocuklarda bile artık sigara görüyorsunuz, önüne geçilmeli. Bir başka konu; beslenme bozukluğu artık sokaklarda çok daha fazla kilolu birey görüyoruz. Obezite dediğimiz aşırı kilolu bireyler artık çocukluk çağında da mümkün. İlkokullarda, okul öncesi dönemlerde görüyoruz, bunun da üstesinden gelinmeli. Her hastalık erken tanındığında tedavisi ya da baş edilmesi daha kolay. Ne olduğunu bilmedikleri bitkilerden fayda ummalarını da önermiyorum özellikle birçok bitki var olan ilaçlarla etkileşiyor. Örneğin; bir kanser hastası, bir kalp hastası aynı aileden kişiler tedaviyi reddediyor. Biri ritim bozukluğuyla bize başvuruyor, öbürü kanamayla onkoloji servisinin aciline başvuruyor. Her ikisi de yaptığı hatanın farkına varıyor neyse ki kısa sürede önlem alınabiliyor. Biri doğada bir ağacın ürünlerinden elde edilen pekmezle beslenen bir hasta, diğeri de aşırı miktarda kestane balı tüketen bir hasta. Kalp ve kanser hastalarında ilgili hekimin haberi olmadan ilave bir bitki kullanılmamalı. Hastalıkları tedavi edecekleri düşüncesiyle kullanılan şeyler ama hiçbir etkinliği yok. Her ikisi de hayati risk taşıyan durumdalardı, fakültenin acil biriminde önlem alınarak, kontrol altına alınarak normal hayatlarına döndüler. Her ikisinin de normal tedavileri devam ediyor. Kalp ritim bozuklukları çok daha ciddi sonuçlanabilirdi, onkoloji tedavisi de zamanında önlem alınmasaydı, o hasta ikna edilmeseydi hayatını kaybedebilirdi. Kanser tanısı ve tedavisi sırasında kalplerini kontrol etmeyi ihmal etmesinler"