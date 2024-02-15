Çok daha fazla görülüyor! Kalbinizdeki bu tehlikeye dikkat...





"ÖNCEDEN GÖRDÜĞÜMÜZDEN ÇOK DAHA FAZLA AMİLOİDOZ GÖRMEYE BAŞLADIK"

Kardiyoonkoloji Mükemmeliyet Merkezi ve Kardiyak Amiloidoz Tanı ve Tedavi Merkezi'ne yönelik bilgiler veren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana bilim dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cafer Zorkun, "Kardiyoonkolojide yaptığımız iş genel olarak kanser tanısı alan bir hastada tedavisine başlamadan önce eğer var ise kalp hastalığı belirtisi aramak, tedavisine yönlendirmek. Eğer kanser tedavisi kalbi etkiliyor ise bunu erken fark edip onkologla zaten sürekli iş birliği içerisindeyiz, tedaviyi değişikliğe uğratmasını veya eğer ciddi bir biçimde kalp hastalığı ortaya çıkıyorsa bir süre ara vermesini istiyoruz. Kardiyoonkoloji polikliniğinde 4'üncü yıldayız, tedaviyi kesmemizi gereken bir hasta olmadı. Yeterince iş birliği içinde çalışınca üstesinden gelebiliyoruz. Kardiyak amiloidozda İstanbul Tıp Fakültesi bu konuda ilk tanı ve tedavi merkezine sahip. Onkoloji ile ilgilenen bir rektör, kardiyolojiye gönül vermiş bir dekanla çalışınca önünüz çok açılıyor. Kardiyak amiloidozun kanıtlanmış bir tedavi yöntemi yok ama tanınması bile bu hastaların daha nitelikli bir yaşam sürdürmesi için önemli. Eskiden gördüğümüzden daha fazla sıklıkla görüyoruz. Kontrol edilemeyen tansiyon yüksekliği kalp hücrelerinde büyümeye yol açıyor, amiloidozda durum farklı, yanlış kodlanmış proteinler kalp hücrelerinin yerini alıyorlar ve fonksiyonlarını bozuyorlar. Devam eden klinik çalışmalar, henüz araştırma aşamasında olsa da bunu azaltan, durdurduğu ispat edilen tedavi yöntemleri var. Çekilen elektrokardiyografi ile hastanın tansiyon değerlerinin uyumsuz olması uyarıcı belirtiler halinde. Yapmaya çalıştığımız; bu hastalığın gerçek sıklığını ortaya koymak, ne ile karşı karşıya olduğumuzu en azından tanımlamak. Önceden gördüğümüzden çok daha fazla amiloidoz görmeye başladık. Hem bizi hem hematoloji bilim dalını ilgilendiren amiloid tiplemeleri var artık genetik olarak da bakabiliyoruz" dedi.