Çok sağlıklı diye yediğiniz o sebzeye dikkat! Şeker hastaları için büyük tehlike taşıyor

Araştırmalar, havuçta bulunan antioksidanlardan biri olan beta karotenin vücuttaki bağışıklığı iyileştirmek, cilt ve göz sağlığını korumak ve kanser, kalp hastalığı gibi çeşitli kronik hastalıklara neden olabilecek serbest radikal hasarlarıyla mücadele etmek için çok önemli olduğunu göstermiştir. Ancak aşırı tüketildiğinde sağlığınıza zarar veren yan etkiler ortaya çıkma eğilimindedir. Araştırmaya göre günde en fazla üç ila dört havuç yemek güvenlidir. İşte aşırı havuç tüketmenin yan etkilerinden bazıları…

KAROTENEMİYE NEDEN OLUR





Havuç, vücudumuzda A vitaminine dönüşen bir karotenoid olan beta-karoten açısından çok zengindir. Çok miktarda havuç yemek sizi aşırı A vitamini riskine sokmaz. Bununla birlikte, kanınızda çok miktarda karoten bulunması, ciltte sarımsı bir renk değişikliği olan Karotenemiye neden olabilir.

YÜKSEK ŞEKER İÇERİĞİ

Şeker hastaları yüksek şeker içeriği nedeniyle havuç tüketiminden kaçınmalıdır. Şeker içeriği, diyabetik hastalar için yüksek olan 97 glisemik indekse sahiptir. Şeker, glikoza dönüştürülür ve vücuttaki şeker seviyelerini hızla yükseltir. Şeker hastaları buharda haşlanmış havuçları az miktarda tüketmelidir.

ANNE SÜTÜNÜN TADINI DEĞİŞTİRİR





Havuç, vücut için çok önemli olan vitamin ve mineraller açısından zengindir. Ancak havucun anne sütünün tadını değiştirdiği kanıtlanmıştır. Bu nedenle emziren kadınlar fazla havuç suyu içmekten kaçınmalıdır.