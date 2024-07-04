Çöl sıcağında bile serinletiyor! Yiyen sıcak nedir bilmiyor...

Uzmanlar, Türkiye'nin en sıcak bölgeleri arasında yer alan Akdeniz iklimine sahip bölgelerde bolca yetişen karpuzun, yaz sıcaklarında tüketilmesi halinde yiyenleri serinlettiği gibi aynı zamanda vücudun elektrolit dengesini de koruduğunu açıkladı. İçeriği yüzde 92 oranında sudan oluşan karpuzun faydaları üzerinde yaptığı araştırmanın ardından çöl sıcaklarından olumsuz etkilenmemek için karpuz tüketilmesini önerdi.

İHA Giriş Tarihi: 04.07.2024 10:59 PAYLAŞ ABONE OL

Yaklaşık 20 yıldan bu yana başta endemik bitkiler olmak üzere doğal tarım ürünleri üzerinde araştırmalarını sürdüren Hakan Başlık, "Araştırmalar sonucunda gördük ki; Bir yerde yoğun olarak yetişen ne varsa o bitkiler insan sağlığı için çok önemli. Yaz dönemi dolayısıyla karpuz üzerinde çalışma yaptık."

"Pek çok kişinin gerek damak tadı gerekse serinletici özelliği için severek tükettiği karpuzun vücudun elektrolit dengesini de koruduğunu tespit ettik" diyerek yaz sezonu boyunca hekimlerce yasaklanmadığı sürece herkesin bolca karpuz tüketmesini önerdi. Karpuzun faydasının saymakla bitmeyecek kadar fazla olduğunu, içeriğindeki bileşenlerin pek çok sağlık sorununun giderilmesine iyi geldiğini kaydeden Başlık, "Karpuz; Likopen, beta-karoten ve C vitamini gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu bileşenler, vücudu serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarlardan korur ve kanser, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların riskini azaltabilir."