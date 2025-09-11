Covid-19 sessiz kanser hücrelerini uyandırıyor: Bilim insanları uyardı!

ABD'de Colorado Üniversitesi ve Utrecht Üniversitesi iş birliğiyle fareler üzerinde yapılan laboratuvar çalışması, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Çalışmaya göre, Covid ve influenza gibi solunum yolu enfeksiyonlarının 'uyuyan' kanser hücrelerini uyandırma riski taşıdığı tespit edildi. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Uzun, yapılan araştırmayı değerlendirdi.



"2020-21 yıllarında yaşadığımız Covid'le birlikte bazı görüşlerimiz de değişti. Çalışmalar çok fazla olmaya, yeni bilgiler gelmeye başladı. En son ABD'de yapılan bir hayvan deneyi çalışmasında kanser hücreleri olan farelerde Covid enfeksiyonu geçirmenin, var olan sessiz kanserin aktif hale gelmesine neden olduğu tespit edildi. Covid, tümörü bir tür aktif hale getiriyor. Direkt kendisi yapmıyor belki ama vücutta onun tarafından veya ona karşı salgılanan çeşitli maddeler vasıtasıyla bunu gerçekleştiriyor."



"COVİD GEÇİREN KANSER HASTALARINDA ÖLÜM ORANI DAHA FAZLA"

Dr. Cengiz Uzun, "Bir çalışma daha var ki Covid geçiren kanserli hastalarda Covid geçirmeyenlere göre ölüm oranlarının iki kat daha fazla olduğu tespit edilmiş. Bu çalışmaları daha sağlam zemine oturtmak gerekecek ama şunu biliyoruz ki: Bundan sonra bu yönde çalışmaların devamı da gelecektir. Enfeksiyon hafif geçti dememek gerekiyor. Gerekiyorsa aşımızı olacağız" dedi.



"AŞILAR, KANSERE KARŞI KORUYUCU OLABİLİR"

"Enfeksiyonlar sessiz kalan kanserleri aktif hale getiriyor" diyen Dr. Uzun, "Geçmişte yaptığımız çalışmalar enfeksiyonların kalp hastalıkları, koroner hastalıklar açısından da bir risk oluşturduğunu söylüyor. Bağışıklık sistemiyle olan ilişkileri sonucu var olan hastalıkları daha da artırabiliyor. Hepatit B aşısı, HPV aşısı bunlar aslında bir bakıma aynı zamanda kanser aşısı. Çünkü bu aşıları yaptırmak bu hastalıkların yol açacağı kanserden kurtulmak demektir" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.