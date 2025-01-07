Covid-19’dan sonra en ölümcül hastalık! 10.8 milyon kişi...

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden "Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası" dolayısıyla aldığı bilgiye göre, 2023 itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 10,8 milyon kişiye tüberküloz tanısı konulurken, 1,25 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Tüberküloz, bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan ölüm nedenleri arasında Kovid-19'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tahminlerine göre, tüberküloz ile küresel mücadele kapsamında uygulanan etkin tanı ve tedavi programları sayesinde 2000-2023 yılları arasında yaklaşık 79 milyon hayat kurtarıldı.