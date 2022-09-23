Covid-19’un “beyninizdeki” izi! Koronavirüs geçirenlerde %80 daha fazla görülüyor

2019 yılından bu yana hayatımızda olan Covid-19 virüsünün uzun vadeli etkileri konusunda elde edilen yeni bilgiler, organlarda ilerleyen dönemlerde de sorun ortaya çıkarabileceğini gösterdi. ABD'li araştırmacılar, virüsü kaptıktan sonra hastaların yaşadığı sorunlar arasında felçler, nöbetler, hafıza sorunları ve hareket bozuklukları olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 23.09.2022 16:11 PAYLAŞ ABONE OL

Zayıflatıcı nörolojik durumlar, virüse yakalanmayanlara kıyasla Covid ile enfekte olanların yüzde yedisinde daha fazla ortaya çıkıyor. Bu korkutucu hastalıklar sadece Covid tarafından hastaneye kaldırılanlarla sınırlı değil. Nature'da yayınlanan bir araştırmaya göre; beyin hasarlarının sağlıklı, genç ve sadece hafif bir virüs vakası geliştirmiş olanlar arasında da yaygın olduğu tespit edildi.

"YAŞ ARALIĞI VE CİNSİYET FARK ETMİYOR" Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Ziyad Al-Aly'nin yaptığı açıklamaya göre; sonuçların Covid-19'un yıkıcı uzun vadeli etkilerini gösterdiğini belirtti. Genç ya da yaşlı, kadın ya da erkek olmanızın bir önemi olmadığını da vurguladı. Çalışmada, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden uzmanlar, Covid-19 geçirmiş, 150.000'den fazla kişinin tıbbi kayıtlarını inceleme altına aldı. Bu kayıtları, aynı zamanda diliminde Covid-19 olmayan 5,6 milyon hastayla karşılaştırdılar.