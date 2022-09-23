Covid-19’un “beyninizdeki” izi! Koronavirüs geçirenlerde %80 daha fazla görülüyor

Zayıflatıcı nörolojik durumlar, virüse yakalanmayanlara kıyasla Covid ile enfekte olanların yüzde yedisinde daha fazla ortaya çıkıyor. Bu korkutucu hastalıklar sadece Covid tarafından hastaneye kaldırılanlarla sınırlı değil.
Nature'da yayınlanan bir araştırmaya göre; beyin hasarlarının sağlıklı, genç ve sadece hafif bir virüs vakası geliştirmiş olanlar arasında da yaygın olduğu tespit edildi.
"YAŞ ARALIĞI VE CİNSİYET FARK ETMİYOR"
Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Ziyad Al-Aly'nin yaptığı açıklamaya göre; sonuçların Covid-19'un yıkıcı uzun vadeli etkilerini gösterdiğini belirtti. Genç ya da yaşlı, kadın ya da erkek olmanızın bir önemi olmadığını da vurguladı.
Çalışmada, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden uzmanlar, Covid-19 geçirmiş, 150.000'den fazla kişinin tıbbi kayıtlarını inceleme altına aldı. Bu kayıtları, aynı zamanda diliminde Covid-19 olmayan 5,6 milyon hastayla karşılaştırdılar.
"BEYİNDEKİ RAHATSIZLIKLARIN RİSKİ %80 DAHA FAZLA"
Ayrıca bir diğer karşılaştırma grubu ise; koronavirüs yayılmadan hemen önceki dönemdeki 5,8 milyonluk bir başka grubun verilerinden oluşuyordu.
Araştırma, Covid-19'a yakalanan kişilerin, virüse yakalanmayan birine göre; epilepsi veya nöbet geçirme olasılığının %80 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Virüs bulaşmış kişilerin, hiç enfekte olmayan gruba kıyasla, kan pıhtılaşmasının neden olduğu iskemik inme geçirme olasılığı da %50 daha fazlaydı.
Yalnızca bedensel değil, ruhsal olarak da sağlık riski daha yüksek olduğu tespit edildi. Covid-19 geçirmiş kişilerde, anksiyete ve depresyon gibi zihinsel sağlık bozukluklar geliştirme olasılığı; %43 daha fazla.
"BAŞ AĞRILARI DA LİSTEDE"
Covid'i olanların hafif ila şiddetli baş ağrıları yaşama olasılığı %35 ve kulak çınlaması veya kulak çınlaması gibi işitme anormallikleri geliştirme olasılığı %22 daha yüksekti.
Covid'in beyni nasıl etkilediğine ilişkin önceki araştırmalar büyük ölçüde hastanede yatan hastalara odaklanırken, Dr Al-Aly'nin çalışması hem hastanede yatan hem de hastaneye yatırılmayan hastaları içeriyordu.
Sağlık uzmanları aynı zamanda, Covid-19 geçirenr kişilerin, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı yakalanma riskinde de yüksek değerlerle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.