Crush sendromunda tedavide öncelik... Enkaz altından çıkmadan başlanmalı

"Uygun tedavilerle sendroma bağlı ölümler azaltılabilir" Depremdeki yaralanmaların yüzde 2-3'ünde Crush sendromunun gözlendiğine işaret eden Levent, şunları kaydetti: "Crush sendromu, afetlerde meydana gelen ölümlerde direkt travmalardan sonra ikinci en sık nedenidir. Crush sendromu görülen kişide sonrasında kurtarılma ölümü gözlemlenebilir. Depremzedenin üstündeki baskı sebebiyle çizgili kaslarda yaralanma sonucu ortaya çıkan metabolitlerin kan dolaşımına geçişi olmadığı için enkaz altındayken sorun teşkil etmez. Ancak depremzedenin enkazdan kurtarılmasıyla baskının ortadan kalkması ve sonrasında metabolitlerin kan dolaşımına geçip hızla ölümüne sebep olması kurtarılma ölümü olarak adlandırılıyor.

Crush sendromundan kaynaklanan komplikasyonlardan ölüm ve sakatlanmayı azaltmada en önemli basamak erken kurtarma ve erken tedavidir. Tedaviye depremzede henüz enkaz altındayken başlamak gerekiyor. Kasların aşırı derecede ezilmesi, hızlı ve etkili bir tedavi uygulanmadığı durumda ölümle sonuçlanabilecek bir sürece ilerleyebilir. Tedavinin en önemli basamağı en kısa sürede damar yolu açılarak 1 lt/saat hızla izotonik sodyum klorür (NaCl) ile serum tedavisine başlamaktır."