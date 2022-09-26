D vitamini eksikliğine dikkat! Özellikle bu yaş grubu büyük bir risk altında...

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Huri Özkarabulut, güneş ışınlarının mutluluk hormonunu artırdığını belirterek, mutsuzluğun kaynağının D vitamini eksikliği olabileceğini bildirdi. Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özkarabulut, vücuttaki D vitamininin sadece yüzde 10'unun gıdalarla alınabildiğini, yumurta sarısı, dana karaciğeri ve balık yağının en iyi D vitamini kaynakları olduğunu vurguladı.

Vücudun ihtiyacı olan D vitamininin büyük çoğunluğunun güneş ışınlarından alındığını aktaran Özkarabulut, kış aylarında kanda bulunan D vitamini düzeyine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Özkarabulut, "D vitamini yetersizliği ile birçok hastalık riski artışı arasında bağlantı bulunuyor. Örneğin; kanser, kardiyovasküler hastalıklar, osteoartrit ve oto immün hastalıklar, hatta tip-2 diyabet ve depresyon D vitamini eksikliği ile bağlantılıdır. Güneş ışınlarının kişiyi depresyondan koruduğu araştırmalarla belirlenmiştir. Güneş ışınları beyin tarafından salgılanan melatonini azaltıcı, mutluluk hormonu diye bilinen seratonini artırıcı etki yapmaktadır. Mutsuzluğun sebebi D vitamini eksikliği olabilir." ifadelerini kullandı.