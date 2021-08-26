D vitaminiyle zenginleştirilmiş besinler bağışıklığı artırmada yardımcı oluyor

Değişen iş ve yaşam alışkanlıklarının vücut bağışıklığının vazgeçilmez unsurlarından olan D vitamininden yararlanmayı büyük oranda etkilediği belirtiliyor. Yapılan araştırmalara göre özellikle pandemi döneminde bağışıklığı artırmanın salgınla mücadele adına önemine dikkat çeken uzmanlar, bağışıklığı güçlendirecek ürünleri ve D vitamini yönünden zenginleştirilmiş besinleri tüketme tavsiyesinde bulunuyor.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 26.08.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 09:22

Hastalıklardan uzak, sağlıklı bir yaşamın ön koşulunun bağışıklığı güçlendirecek bir beslenme düzenini tercih etmekten geçtiği ifade ediliyor. Pek çok uzmana göre güçlü bir bağışıklığın olmazsa olmazlarından D vitamini ihtiyacının karşılanması için güneş ışınlarından yeterince yararlanılması ve doğru beslenme kurallarına uygun bir yaşam tarzının benimsenmesi gerektiği ifade ediliyor. Ancak günümüzde yaşamın yoğun temposu içerisinde kapalı mekanlarda ve bilgisayar başında geçen uzun saatlerde, D vitamini ihtiyacının karşılanması zorlaşabiliyor. Covid-19 pandemisi sürecinde, D vitamini eksikliği de dikkat çekti.





TÜRKİYE GENELİNDE D VİTAMİNİ YETERSİZLİĞİ ORANI: YÜZDE 89 Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında yapılan ve 2019 yılında yayınlanan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması bulgularına göre, Türkiye'de D vitamini düzeyi normal olan bireylerin oranı yüzde 10.9, yetersizlik oranı yüzde 25.9, düşük ve çok düşük olma oranı ise sırasıyla yüzde 44.7, yüzde 8.1 olarak ortaya çıktı. Bu bulgular ışığında Türkiye'de toplam D vitamini yetersizlik ve eksiklik oranının yüzde 89.1 olarak ölçüldüğü öğrenildi.