Daha ince bir belin sırrı tabağınızda!

Hiç hak etmediği kötü bir ünvana sahip yiyeceklerden biri karbonhidratlardır. Karbonhidratlar çeşitli bedensel işlevler için çok önemlidir ve özellikle beynimizin tercih ettiği yakıt türü olması nedeniyle mutlaka beslenme rutininde bulunması gerekiyor. Üstelik ruh halimizi iyileştirebilir, hafızamızı keskin tutabilir ve hatta kilo vermemize yardımcı olabilirler. Ancak bazıları diğerlerinden daha yararlı olma eğiliminde olduğundan, karbonhidrat türünü dikkate almak önemlidir. Son araştırmalar, kepekli tahılların kan basıncı, kan şekeri ve bel ölçüsü gibi bir dizi sağlık sorununa cevap olabileceğini buldu.





Journal of Nutrition'da yakın zamanda yapılan bir araştırma, tam tahılın rafine tahıl tüketimine karşı zaman içinde insanların sağlık sonuçlarını nasıl etkilediğine bir göz attı. 18 yıl boyunca 50'li yaşlarının ortalarında 3.000'den fazla insanla anket yaptılar. Başlangıçta ve sonrasında her dört yılda bir, katılımcılar bir Gıda Sıklığı Anketi doldurdu ve araştırmacılar bel çevresi, kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol düzeyleri gibi sağlık ve yaşam tarzı verilerini topladı. Araştırmacılar, günde üç veya daha fazla porsiyon tam tahıl yiyenlerin, her gün yarım porsiyondan daha az yiyen katılımcılara göre bel çevresinde daha küçük artışlar, daha iyi kan şekeri kontrolü ve daha düşük kan basıncına sahip olduğunu buldular.



PEKİ BU BİZİM İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Kısacası, kepekli tahıllar tabağınızda bir yeri hak ediyor ve düzenli tüketmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Daha yüksek tam tahıl alımının daha iyi kalp sağlığı ve kilo koruma sonuçlarına yol açmasının birkaç nedeni var. Tam tahıllar, aksi takdirde rafine edilmiş tahıllardan (beyaz ekmek, beyaz makarna ve beyaz pirinç) farklı olarak lif ve besinlerle doludur. Lif, daha uzun süre tok hissetmemize ve daha sağlıklı kan şekerini korumamıza yardımcı olur. Tam tahıllardaki potasyum, magnezyum ve B vitaminleri gibi besinler kan basıncını düşürmeye ve kalbimizin en iyi şekilde çalışmasını sağlamaya yardımcı olur.





Bir porsiyon kepekli tahıl; bir dilim ekmek, yarım bardak pişmiş tahıl, yarım bardak yulaf ezmesi, üç bardak patlamış mısır, yaklaşık beş kraker veya yarım bardak pişmiş makarnaya eşittir. Kepekli tahıllara yeni başlıyorsanız veya alımınızı artırmak istiyorsanız, bunları zaten zevk aldığınız öğünlerde kullanmayı deneyin.



Bir tavada kızartma veya tavada akşam yemeği için kahverengi pirinç kullanabilirsiniz. Markette rafine seçenekler yerine tam tahıllı ekmek ve makarnaları tercih edin. Güne yulaf ezmesi ile başlayarak alımınızı artırın ve gün boyunca tok kalın. Kilo vermeye, kalp sağlığınızı iyileştirmeye veya sadece kronik hastalığı uzak tutmaya çalışıyor olsanız da, günde üç tam tahıl porsiyonu hedefleyin.