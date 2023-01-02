Daha sağlıklı bir kalbin anahtarı bu yiyecekte! Haftada 1 tüketmek sizi 20 yaş gençleştiriyor...

İşte yedikçe kalbinizi gençleştirecek o süper besinler…
ZERDEÇAL
Yüzyıllar boyunca zerdeçal, eski ilaçlarda temel bir bileşen olarak kullanılmıştır ve bunun nedenini anlamak zor değil. Körilerdeki ana tatlandırıcı bileşen olan bu baharat, ona canlı sarı-turuncu rengini veren ve aynı zamanda kalp hipertrofisi riskini azaltmaya yardımcı olan bileşen olan kurkumin içerir.
CHİA TOHUMU
Fitness severlerin chia tohumunu sık sık tüketmesinin ardında önemli bir neden bulunuyor. Sadece bitki bazlı sağlıklı bir protein kaynağı değildirler, aynı zamanda kan basıncını düşürerek kalp sağlığını iyileştirecek lif ve omega-3'lerle dolular. Ayrıca, pankreasınızın insülin üretimini düzenlemesine yardımcı olduğu için de chia tohumu tüketmeye özen göstermelisiniz.
ELMA
Her gün 1 adet elma yemek sizi neredeyse tüm hastalıklardan korur. Elmalar, hem doku hem de tat bakımından, yüksek konsantrasyonlarda antioksidan ve mineral içeren harika meyvelerdir. Farklı elma çeşitleri, kalp sağlığını ne kadar iyileştirebileceklerine göre farklılık gösterse de, hepsinin mutlaka yararı vardır.
AVOKADO
Giderek yaygınlaşan avokado tüketiminin ardında sağlığımıza sağladığı faydalar bulunuyor. Sadece tostlarda yumurta ile tüketilebileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Düzenli avokado tüketimi başta kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon olmak üzere birçok rahatsızlığı giderebilecek potasyum ve antioksidanlarla doludur.
BROKOLİ
Belki de çocukların en çok sevmediği sebze olan brokoli aslında tam bir kalp dostudur. Daha fazla brokoli yemeye başlarsanız kolesterolünüz azalır ve kanın pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, tip 2 diyabet riski altındaysanız, bu sebze sizin için doğal bir ilaç olabilir çünkü kan şekeri düzeylerini önemli ölçüde azaltmaktadır.
HAVUÇ
Küçükken çizgi filmlerde sık sık görülen havuç yiyen tavşan aslında hiç de haksız değil. Yetişkinlerin de severek tükettiği havuç, doğal A vitamini üretimini artıran beta-karoten içerir. Havucun görüşünüzü geliştirebileceği doğrudur, ancak aynı zamanda kardiyovasküler hastalık riskinizi de azaltabilir.
TAVUK
Kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek et çeşitleri söz konusu olduğunda, tavuk listenin başında yer alıyor. Sadece protein açısından yüksek olduğu için değil, aynı zamanda yağsız et olduğunda kolesterol seviyelerini de düşürebilir. Bu sayede kan basıncının da düşmesini sağlayarak felç riskini azaltmaktadır. Ancak sağlıklı kalmak istiyorsanız kanatlar veya butlar yerine derisiz tavuk göğsü tercih edin ve çok tuz eklemeyin.
NOHUT
Humus seviyorsanız, öğle yemeğinde ve ara öğün olarak daha çok humus yemeniz için size bir neden daha vereceğiz. Humusun temel maddesi olan nohut, potasyumun yanı sıra C ve B-6 vitaminleri ile doludur. Bildiğiniz gibi, bu tür antioksidanlar ve minerallerin kombinasyonu, kolesterolü düşürmek de dahil olmak üzere kalbinize çeşitli şekillerde yardımcı olabilir.
KAHVE
Kahve severler için sevindirici bir haber! Sabahları bir fincan kahve içmeden önce güne başlayamıyorsanız, bunun nedeni muhtemelen kalbinizin bu lezzetli içeceğin sağlayacağı ekstra enerjiye ihtiyacı olmasıdır. Çalışmalar, kahvenin enerji seviyelerini yükseltirken aynı zamanda koroner kalp hastalığı riskini azaltmaya da yardımcı olduğunu göstermiştir. Ancak ölçülü olarak tüketilmesi önem taşıyor.