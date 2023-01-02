Daha sağlıklı bir kalbin anahtarı bu yiyecekte! Haftada 1 tüketmek sizi 20 yaş gençleştiriyor...

ELMA

Her gün 1 adet elma yemek sizi neredeyse tüm hastalıklardan korur. Elmalar, hem doku hem de tat bakımından, yüksek konsantrasyonlarda antioksidan ve mineral içeren harika meyvelerdir. Farklı elma çeşitleri, kalp sağlığını ne kadar iyileştirebileceklerine göre farklılık gösterse de, hepsinin mutlaka yararı vardır.

AVOKADO

Giderek yaygınlaşan avokado tüketiminin ardında sağlığımıza sağladığı faydalar bulunuyor. Sadece tostlarda yumurta ile tüketilebileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Düzenli avokado tüketimi başta kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon olmak üzere birçok rahatsızlığı giderebilecek potasyum ve antioksidanlarla doludur.