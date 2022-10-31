Daha uzun yaşamanın sırrı bu içecekte! Eğer kahveyi böyle içerseniz...

Örneğin, American Heart Association dergisi Circulation: Heart Failure'da 2021 yılında yapılan bir analizde, kafeinli kahve içen kişilerin kalp yetmezliği riskinin daha düşük olduğu görüldü. Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi Colorado Kişiselleştirilmiş Tıp Merkezi'nde tıbbi direktör olan kıdemli yazar Dr. David Kao, bu bulgunun önemini vurgularken, daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti. Kao, "Kalp hastalığı riskini azaltmak için, sigarayı bırakmak, kilo vermek veya egzersiz yapmakla aynı güç ve kesinlikte kahve tüketimini artırmayı önermek için henüz yeterli net kanıt yok," diyor.

KAHVE ALIMINI ABARTMAMAK ÖNEMLİ Bunun gibi araştırmalar kahveyi sağlık yararları ile giderek daha fazla ilişkilendiriyor olsa da, kahve ile ilişkili bazı sağlık sonuçları olduğunu da belirtmek önemlidir. Artan kaygı, huzursuzluk ve uykusuzluk , kahve ile bağlantılı potansiyel riskler arasındadır.