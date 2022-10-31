Daha uzun yaşamanın sırrı bu içecekte! Eğer kahveyi böyle içerseniz...

European Journal of Preventive Cardiology' de yayınlanan çalışmada, araştırmacılar, hafif ila orta derecede öğütülmüş, hazır ve kafeinsiz kahve alımının, koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve iskemik inme da dahil olmak üzere ölüm ve kardiyovasküler hastalıklarda "önemli azalmalar" ile bağlantılı olduğunu buldu.
Araştırma, iki ila üç fincan kahve içen katılımcıların, kahve içmeyenlere kıyasla en büyük risk azalmasını gördüklerini buldu. Örneğin, European Society of Cardiology bu miktarlarda öğütülmüş kahve tüketiminin ölüm riskini %27, ardından kafeinsiz kahvenin %14 ve hazır kahvenin %11 azalttığını belirtti. European Society of Cardiology, günde iki ila üç fincan öğütülmüş kahvenin kardiyovasküler hastalık riskini %20 oranında azalttığını, ardından hazır kahve için %9 ve kafeinsiz için %6 oranında azalttığını da ekledi.
KAFEİNLİ Mİ KAFEİNSİZ KAHVE Mİ İÇİLMELİ?
Kafeinsiz değil, öğütülmüş ve hazır kahvelerin de aritmi adı verilen düzensiz kalp atışı riskini azalttığı bulundu. Günde dört ila beş fincan öğütülmüş kahve ve iki ila üç fincan anında aritmiyi sırasıyla %17 ve %12 oranında azalttı.
Avustralya, Melbourne'deki Baker Kalp ve Diyabet Araştırma Enstitüsü'nün klinik elektrofizyoloji araştırmasının başkanı olan çalışma yazarı Peter Kistler , "Bulgularımız, her türden ortalama miktarda kahve içmenin aslında yararlı bir alışkanlık olduğunun ve kalp sağlığına da iyi geldiğinin bilinmesi gerektiğini" belirtiyor. Çalışma, hem kafeinli hem de kafeinsiz kahve ile bağlantılı sağlık yararları bulduğundan, uzman olası neden olarak diğer kahve bileşiklerini işaret etti.
Kistler, "Kafein, kahvedeki en iyi bilinen bileşendir, ancak bu içecek aslında 100'den fazla biyolojik olarak aktif bileşen içerir" diyor. "Kahve içmek, kardiyovasküler hastalık ve hayatta kalma arasında gözlemlenen olumlu ilişkilerden kafeinsiz bileşiklerin sorumlu olması muhtemeldir."
KAHVENİN SAĞLIĞA FAYDALARI ASLINDA ÖNCEDEN DE BİLİNİYORDU
Önceki araştırmalar, kahvenin karaciğer hastalığına, Tip 2 diyabete, Parkinson hastalığına, Alzheimer hastalığına ve kalp krizine karşı bir miktar koruma da dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararı sağlayabileceğini öne sürüyor. Yine de, çalışmaların bu sonuçları yalnızca kahveye bağlaması zor. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam sürmeye birçok başka faktörün katkıda bulunduğunu söylüyor.
Örneğin, American Heart Association dergisi Circulation: Heart Failure'da 2021 yılında yapılan bir analizde, kafeinli kahve içen kişilerin kalp yetmezliği riskinin daha düşük olduğu görüldü. Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi Colorado Kişiselleştirilmiş Tıp Merkezi'nde tıbbi direktör olan kıdemli yazar Dr. David Kao, bu bulgunun önemini vurgularken, daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti. Kao, "Kalp hastalığı riskini azaltmak için, sigarayı bırakmak, kilo vermek veya egzersiz yapmakla aynı güç ve kesinlikte kahve tüketimini artırmayı önermek için henüz yeterli net kanıt yok," diyor.
KAHVE ALIMINI ABARTMAMAK ÖNEMLİ
Bunun gibi araştırmalar kahveyi sağlık yararları ile giderek daha fazla ilişkilendiriyor olsa da, kahve ile ilişkili bazı sağlık sonuçları olduğunu da belirtmek önemlidir. Artan kaygı, huzursuzluk ve uykusuzluk , kahve ile bağlantılı potansiyel riskler arasındadır.
Uzmanlar ayrıca aşırı kahve içmeye karşı da uyarıyorlar - eğer kahve içmeyi seçerseniz, hafif ila orta derecede kahve içmenin doğru tercih olduğuna dikkat çekiyorlar. Kahve, genel olarak dengeli bir diyetin ve sağlıklı yaşam tarzının bir parçası olmalıdır. Uzmanlara göre günde iki ila üç bardak sade kahve yararlarından faydalanmak için yeterlidir.