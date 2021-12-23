Damar sertliğini bitiren mucize: Doğal ilaç alıç kürü tarifi

Yüzlerce yıldır insanların sindirim, kalp ve tansiyon sorunlarında "doğal ilaç" olarak kullandığı bu meyve, kayıtlara göre MS. 659'dan bu yana gelenek Çin tıbbının da önemli bir parçası haline geliyor. Böylece tüm bedende neredeyse bir yenileme etkisi oluşturan bu alıç, herkesin beslenme listesine alması gereken önemli bir meyve. Sirkesi ise kolay kullanımı ve yüksek faydası ile faydalarından en üst düzeyde yararlanmayı mümkün kılıyor. İşte alıç meyvesinin faydaları…

YÜKSEK ANTİOKSİDAN İÇERİĞİNE SAHİP

Alıç, bitkilerdeki en etkili antioksidan bileşiklerden biri polifonel yönünden oldukça zengindir. Antioksidanlar ise yoğun tüketildiğinde vücuttaki kanserden damar rahatsızlıklarına kadar büyük hasarlara neden olan serbest radikallerle savaşmak için gerekli desteği ağlar. Serbest radikallerin kararsız yapısını etkisiz hale getirmesi sayesinde alıç, vücudunuzu büyük oranda koruyabilir.





Zararlı gıdaların yanı sıra hava kirliliği, sigara kullanımı gibi çevresel faktörler nedeniyle serbest radikallerin artışı ortaya çıkabilir. Bu maddelerin sebep olduğu rahatsızlıklar ise;

Kanser türleri

Tip 2 diyabet

Astım

Enfeksiyon

Kalp-damar rahatsızlıkları

Erken yaşlanma

gibi vücudun erken dönemde çalışma sistemini bozacak sorunlarla bir araya gelebilir.

Alıç ise, sahip olduğu polifenoller sayesinde tüm serbest radikallerin neden olduğu problemi ortadan kaldırabilir.

KAN BASINCINI DÜŞÜREREK TANSİYONU DÜZENLER

Binlerce yıllık geleneksel Çin tıbbında alıç, yüksek tansiyonu tedavi etmek için en çok kullanılan gıdalardan biridir. Yapılan araştırmalar, alıçın kan damarlarını gevşetebildiğini ve bu sayede kan basıncını düşürebildiğini ortaya koyuyor.

10 haftalık yapılan bir çalışma sonunda hafif yüksek tansiyonu olan 36 farklı kişide alıç tüketiminin etkileri incelendi. Bu araştırmanın sonunda, günde 500 mg alıç özü tüketenlerin, yüksek tansiyonunun düştüğü keşfedildi.

2006 yılında yapılan bir diğer çalışmada, araştırmacıların 16 hafta boyunca her gün tip 2 diyabet ve yüksek tansiyonu olan 79 kişiye uyguladığı alıç özü tüketme deneyi, tansiyon düzeyinde iyileşme tespit edildi. Böylece alıcın, kan basıncını düzenleyerek kronik bir tansiyon rahatsızlığına karşı koruduğu ve tansiyon hastaları kişilerde ise uzun vadede pozitif etkiler ortaya çıkardığı ispatlanmış oldu.

KOLESTEROL DÜZEYİNİ İYİLEŞTİRİR





Alıç, içeriğindeki flovonoid ve pektin sayesinde kolesterol seviyelerini iyileştirebilir. Pektin, kolesterolde bulunan yer alan bir lif türü olarak kolesterol düzeylerinde iyileşmeyi sağlayabilir.

Özellikle yüksek trigliseritler nedeniyle ortaya çıkan yüksek kolesterol sorununu iyileştirmek için alıç, en önemli meyvelerden biri haline gelir. Düşük HDL ve yüksek LDL'nin ateroskleroz, damar sertliği veya damar tıkanıklığı gibi oldukça hayati sorunlara sebep olmasını engellemek için alıç ve alıç sirkesi tüketebilirsiniz. Kan damarlarındak plak birikimi, devamlılığını sürdürdüğünde kan damarlarını tamamen tıkayarak kalp krizi veya felce neden olabilir.

Yapılan çalışmalarda, iki doz alıç özü alan farelerin, almayanlara göre kıyasla daha düşük toplam ve LDL (kötü) kolesterol ve ayrıca %28 - 47 aralığında daha düşük karaciğer yağlanması sorunu vardı. Böylece kolesterol seviyelerini düzenleyerek kalp-damar sağlığını da büyük oranda koruyan alıç, sağlıklı ve uzun bir ömrü yaşamaya da destek oluyor.

SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Alıç, yüzyıllar boyunca birçok medeniyette hazımsızlık ve mide ağrısı gibi birbirinden farklı sindirim sorununu tedavi etmek için kullanılan önemli bir meyve. Bu meyve, kabızlık sorununu azaltarak prebiyotik olarak sindirime yardımcı oluyor. Prebiyotiklerin, sağlıklı sindirim sistemi için gerekli sağlıklı bağırsak bakterilerini besleyen ve destekleyen gıdalardır.





Yavaş sindirim sistemine sahip kişilerdeki bağırsakların çalışma hızını artıran alıç, sindirim sistemini hızlandırarak birçok insanın rahat bir metabolizmaya kavuşmasını sağlar. Hazımsızlığı azaltan bu hızlanma, kişilerin daha rahat bir yaşam standardına sahip olmasını da kolaylaştırır. Ayrıca yapılan çalışmalardan bir diğeri ise, alıç meyvesindeki sindirim enzimlerinin üretiminini ve aktivitesini artırabileceğiniz ispat etti.

YAŞLANMA KARŞITI ETKİLER GÖSTERİR

Alıç, yoğun güneş ışığı ve ultraviyole ışığa maruz kalındığında ortaya çıkan kolajen bozulması sorununu giderir. Kolajen üretiminde ortaya çıkan bozulmalar, erken cilt yaşlanmasına neden olarak, kısa sürede yaşlanma problemi ortaya çıkarabilir. Yapılan bir çalışma, alıç ve ginseng özü karışımının, kırışıklıkların oluşumunu engelleyerek ve cildin nem oranını artırarak yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırabileceğini veya geriletebileceğini keşfetti. Alıç meyvesindeki bu büyük etkinin sebebinin zengin bir antioksidan kaynağı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

KAYGI SORUNUNU AZALTIR





Bilim insanları, alıç tüketiminde anksiyete (kaygı) bozukluklarının yeni bir terapi yöntemi olabileceğini keşfetti. Anksiyetesi olan 264 kişide yapılan bir çalışma, alıç özü, magnezyum ve haşhaş çiçeği kombinasyonun bir arada kullanıldığında kaygı düzeyinin önemli ölçüde azaldığını tespit etti.

Üstelik, geleneksel anksiyete karşıtı ilaçların aksine daha az yan etkilere sahip olması, bilim insanlarının alıcı anksiyete ve depresyon gibi merkezi sinir sistemi bozuklukları için potansiyel bir tedavi olarak araştırmaya devam etmesini sağlıyor.

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİNDE ETKİLİDİR

Alıç, binlerce yıllık bir şifa kaynağı olarak kalp yetmezliğinde de önemli bir meyve olarak öne çıkar. Kalp yetmezliği, kalbin kanı gerektiği gibi pompalayamadığı bir durumla ortaya çıkar.

Yapılan çalışmalar, alıç meyvesinin kalp yetmezliği olan kişilerde yararlı olabileceğini gösterdi. Çalışmalar, genellikle çoğunlukla kalp fonksiyonundaki nefes darlığı ve yorgunluk gibi kalp yetmezliği semptomlarında iyileşme olduğunu gösterdi. Alıçta bulunan flavonoid adlı bileşiğin bu faydalı etkileri sağladığı düşünülmektedir. Fakat her vakada aynı sonuca ulaşılamadığı gibi, uzman danışmanlığında böyle bir beslenme sistemine geçilmesi gerekir.

TÜM VÜCUDU YENİLEYEN ALIÇ SİRKESİ KÜRÜ

Alıç sirkesi tüm bu etkilerini gösterebilmesi için doğru şekilde kullanılması gereken önemli gıdalardan biri. Doğal olarak sirke haline getirilen alıç meyvesi, hem fermente halde olması sayesinde gerekli yararlı bakterileri vücuda sağlar hem de düzenli olarak alıcın faydalarından da yararlanmanızı kolaylaştırır.





Alıç sirkesi nasıl tüketilmeli sorusuna verilen cevaplardan biri olarak suyla seyreltilmiş halinin düzenli olarak içilmesi yer alıyor. Bir çay bardağı suya bir tatlı kaşığı alıç sirkesi eklemek tavsiye edilir. Doğru Fakat günde iki kez tüketilmesi gereken bu karışım, sabah ve akşam olmak üzere içilmelidir. Arada en az 8 saatin olması ise öneriler arasında yer alır.

Tüm bu faydaların yanı sıra alıç daha az tüketilen bir meyve olması nedeniyle alerjik reaksiyonlar ile ilgili doğru bilgilendirme için öncelikle bir uzmandan görüş almanız önerilir.