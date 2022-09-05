Dayanılmaz acılara neden oluyor! Eğer tedavi edilmezse uzuv kaybına yol açıyor...

Ailesel yatkınlık her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da kendini önemli bir şekilde göstermektedir. Net aydınlatılamamış olmakla birlikte genetik yapısal bozukluğun ailesel geçiş ile nesillere aktarılabileceği ihtimali mümkündür. Ayrıca birtakım kollajen ve romatizmal doku hastalıkları eşlik edebilir. Bu nedenle bu hastalarda tüm sistem taraması yapılması şarttır. Sigara ve tütün kullanımı hemen bırakılmalıdır. Tedavide en önemli hedef bu olmalıdır. Bunun dışında yürüme egzersizleri, rahat ve bol kıyafet tercihleri benimsenmelidir. İlaç kullanımı mümkündür. Sıklıkla damar genişletici ve mikro dolaşımı arttıran ilaçlar kullanılabilmektedir. Kan sulandırıcı ilaçlar tedaviye eklenebilir.

Sempatektomi günümüzde iki çeşittir. İlk uygulanan yöntem cerrahidir ve bu özellikle karın bölgesindeki ana damar etrafındaki sempatik sinir sistem ganglionlarının belirli bir segmentinin çıkartılması ile uygulanmaktadır. Eskiden beri kullanılan bir teknik olmak ile birlikte günümüzde ilerlemiş ilaç tedavisine cevap vermeyen vakalarda uygulanmaktadır. İkinci yöntem ise ilaçla uygulanan sempatektomi yöntemi olup mantığı aynı olsa da ilgili sinir ganglionunu kesip çıkartmak yerine ilaç ile bloke etmek suretiyle uygulanmaktadır. Sonuç itibarı ile sempatektomi uygulanan hastalarda damar genişlemesi etkili ve kalıcı olmakta hastaların ızdırabı azalmakta ve yaraların iyileşmesi hızlanmaktadır.

Yine cerrahi alternatiflerden birtaneside seçilmiş vakalarda tıkalı segmentlerin bypass operasyonudur. Aynı zamanda anjio laboratuvarında tıkalı damarların stentlemesi ve balonlama işlemleride yapılabilmektedir. Yine bu sayede hastaların uzuv kaybı önlenebilmektedir.