Demansın çaresi bulundu! Meğer beyni koruyan en etkili besin oymuş...

Araştırmada, çilek ve çay gibi flavonoid açısından zengin yiyecek ve içeceklerin daha fazla tüketilmesinin demans hastalığı riskini azaltabileceğine işaret edildi.

Bitkisel gıdalarda bulunan flavonoidlerin antioksidan, antienflamatuar gibi birçok faydalı özelliği olduğu belirtilen araştırmada; flavonoidlerin kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalık riskinin azalmasının yanı sıra bilişsel işlevlerin iyileştirilmesiyle de bağlantısının olduğu kaydedildi.

Araştırmanın başyazarı Profesör Aedin Cassidy, yaptığı açıklamada, dünya genelinde demansın yaygınlaştığını ifade etti.