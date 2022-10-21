Demansın ilk işareti! Hastaların yüzde 90’ında önce bu belirti görülüyor…

Demans durumda erken yardım almak, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek için esastır. Demans, birkaç farklı hastalık veya durum tarafından tetiklenen bir zihinsel gerileme modelini tanımlayan kapsamlı bir terimdir.

Dialogues in Clinical Neuroscience dergisinde 2003 yılının başlarında yayınlanan bir raporda, araştırmacılar psikolojik semptomların ve davranışsal anormalliklerin demansta olağan olduğunu belirttiler.

Tıbbi gelişmeler hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirmiş olsa da, araştırmacılar hastalığı tamamen ortadan kaldırmanın bir yolunu henüz bulabilmiş değiller. Bununla birlikte, zamanında teşhis ve tedaviye sağlayabileceğinden, uyarı işaretlerine dikkat etmek büyük önem taşıyor.

Rapora göre, semptomlar depresyon, ajitasyon, saldırganlık, disinhibisyon ve uyku bozuklukları içerebilir ve bunama hastalarının yaklaşık yüzde 30 ila 90'ında bu belirtiler görülür. Her birey zaman zaman üzgün veya huysuz olabilir ancak demansı olan bazı kişilerde belirgin bir sebep olmaksızın hızlı ruh hali değişimleri olabilir.

Kafaları karışabilir, kendilerinden emin olamayabilir veya kendilerini geri çekilebilirler. Bazıları ise sınırlarını belirleyemez veya aşırı dışa dönük tavırlar sergileyebilir.