Demansın ilk işareti! Hastaların yüzde 90’ında önce bu belirti görülüyor…

Demans durumda erken yardım almak, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek için esastır. Demans, birkaç farklı hastalık veya durum tarafından tetiklenen bir zihinsel gerileme modelini tanımlayan kapsamlı bir terimdir.
Tıbbi gelişmeler hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirmiş olsa da, araştırmacılar hastalığı tamamen ortadan kaldırmanın bir yolunu henüz bulabilmiş değiller. Bununla birlikte, zamanında teşhis ve tedaviye sağlayabileceğinden, uyarı işaretlerine dikkat etmek büyük önem taşıyor.
Dialogues in Clinical Neuroscience dergisinde 2003 yılının başlarında yayınlanan bir raporda, araştırmacılar psikolojik semptomların ve davranışsal anormalliklerin demansta olağan olduğunu belirttiler.
Rapora göre, semptomlar depresyon, ajitasyon, saldırganlık, disinhibisyon ve uyku bozuklukları içerebilir ve bunama hastalarının yaklaşık yüzde 30 ila 90'ında bu belirtiler görülür. Her birey zaman zaman üzgün veya huysuz olabilir ancak demansı olan bazı kişilerde belirgin bir sebep olmaksızın hızlı ruh hali değişimleri olabilir.
Kafaları karışabilir, kendilerinden emin olamayabilir veya kendilerini geri çekilebilirler. Bazıları ise sınırlarını belirleyemez veya aşırı dışa dönük tavırlar sergileyebilir.
Alzheimer Örgütü, bu değişikliklerin bazen birinin bunama olduğunun ilk işareti olduğunu ekliyor. Sağlık kuruluşu "Bazı insanlar için yavaş yavaş ortaya çıkabilirler ve ilk başta fark etmek zor olabilir. Diğerleri için değişiklikler daha ani olabilir" diye belirtiyor.
Hastalık ilerledikçe belirtilerin yoğunlaşması muhtemeldir ve yönetilmesi giderek zorlaşabilir.
Demansta davranış değişiklikleri, bir kişinin beyninin bazı bölümlerinde nöronları kaybettiğinin bir göstergesidir.
Bu, kişilik özelliklerinin beynin hangi bölümünün hücre kaybettiğine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.
Genelde aile üyeleri kişilikteki ve davranıştaki değişikliklerini daha önce fark edebileceğinden uzmanlara danışmaları daha olasıdır.
Demans, yaşlanmanın doğal bir parçası değildir. Bu nedenle, hafıza sorunları veya diğer semptomlar yaşıyorsanız, en kısa sürede bir doktora danışmanız oldukça önemlidir.
Sağlık kuruluşu, ruh hali değişikliklerinin "demans teşhisinden bir süre önce ortaya çıkabilecek yaygın erken belirtiler" olduğunu açıkladı.
Sağlık kuruluşuna göre bu aşamada ortaya çıkabilecek diğer belirtiler şunlardır:
İçine kapanık ve endişeli olmanın Alzheimer hastalığının belirtileri olma olasılığının daha yüksek olduğunu, buna karşın depresyonun vasküler demansta daha sık görüldüğü belirtiliyor.
Bu Alzheimer'dan sonra ikinci en yaygın demans nedenidir, ancak bazı insanlar "karma demans" olarak adlandırılan her iki hastalığın bir kombinasyonuna sahiptir.
Her iki hastalığı da önlemek için kesin bir çözüm yoktur, çünkü araştırmacılar bu duruma neyin neden olduğunu tam olarak bilememekte. Bununla birlikte, sağlıklı bir yaşam tarzının, yaşlandığınızda bunama riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine dair kanıtlar bulunuyor.