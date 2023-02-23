Deprem anne karnındaki bebek üzerinde büyük risk taşıyor! Bu hastalıklar ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilir...

HİJYEN SORUNLARI ENFEKSİYONLARA SEBEP OLABİLİR Deprem bölgelerinde yaşanabilecek hijyen yetersizliğinin sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Gökova, "Anne adaylarının deprem sonrasında hijyen konusuna daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.

Hijyen konusunda yaşanabilecek sorunlar, akut vajinal enfeksiyonlara ve idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Bu nedenle hijyen malzemelerinin temini çok önemli" diyerek hijyen koşullarının önemine dikkat çekti.

GEBELİK TAKİBİ AKSATILMAMALI

Hamilelik sürecinin doktor kontrolünde ilerlemesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Pınar Gökova, "Gebelik dönemi başından sonuna kadar doktor takibi gerektiren bir süreç. Deprem bölgesinde olan anne adaylarının bu süreçte doktor takibi aksayabilir. Bu noktada hamilelerin tıbbi destek almaları daha büyük önem taşıyor. Gebelik takibinin aksamaması için doktor tedavisine en hızlı şekilde ulaşılması gerekir. Anne adaylarının düzenli kullanması gereken ilaçlar varsa sağlık çalışanlarından temini için destek istemesi önemli" diye konuştu.