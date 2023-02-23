Deprem anne karnındaki bebek üzerinde büyük risk taşıyor! Bu hastalıklar ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilir...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki anne adaylarının gebelikte yaşadığı olumsuz faktörlerin etkilerine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Gökova, "Gebelik esnasında yaşanan barınma ve beslenme problemleri, bebekte gelişim geriliğine neden olabilir" dedi.
GEBELİKTE YAŞANAN STRESİN ETKİLERİ ERGENLİKTE BİLE GÖRÜLEBİLİR
Anne adaylarının hamilelik döneminde yaşadığı travma sonrası stresin uzun vadeli etkilerini anlatan Op. Dr. Gökova, "Depremi yaşayan anne adayının psikolojik destek alması son derece önemli.
Yapılan birçok çalışma, anne adaylarının hamilelik döneminde yaşadığı travma sonrası stres bozukluğu; bebeğin ileri yaşlarında özellikle de ergenlik döneminde depresyon, anksiyete ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri üzerinde etkisi olabileceğini göstermiştir" dedi.
HİJYEN SORUNLARI ENFEKSİYONLARA SEBEP OLABİLİR
Deprem bölgelerinde yaşanabilecek hijyen yetersizliğinin sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Gökova, "Anne adaylarının deprem sonrasında hijyen konusuna daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.
Hijyen konusunda yaşanabilecek sorunlar, akut vajinal enfeksiyonlara ve idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Bu nedenle hijyen malzemelerinin temini çok önemli" diyerek hijyen koşullarının önemine dikkat çekti.
GEBELİK TAKİBİ AKSATILMAMALI
Hamilelik sürecinin doktor kontrolünde ilerlemesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Pınar Gökova, "Gebelik dönemi başından sonuna kadar doktor takibi gerektiren bir süreç. Deprem bölgesinde olan anne adaylarının bu süreçte doktor takibi aksayabilir. Bu noktada hamilelerin tıbbi destek almaları daha büyük önem taşıyor. Gebelik takibinin aksamaması için doktor tedavisine en hızlı şekilde ulaşılması gerekir. Anne adaylarının düzenli kullanması gereken ilaçlar varsa sağlık çalışanlarından temini için destek istemesi önemli" diye konuştu.