Deprem sonrası atık yönetimi büyük önem taşıyor! Sağlığı etkileyen en büyük tehlike...

Deprem sonrası kanalizasyon sisteminin zarar görmesi sonucu bölgede tuvalet sorununun seyyar tuvaletlerle giderilmeye çalışıldığını belirten Çallı, dolayısıyla patojenler içeren ve sağlığı tehdit eden insan dışkılarının uygun şekilde arıtılıp bertaraf edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Depremin zor bir süreç olduğunu vurgulayan Çallı, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar, bölge halkına ve tüm millete sabırlar diledi. Çallı, afetin hayatını kaybeden insanların acısının yanında başka sorunları da beraberinde getirdiğini, deprem sonrası ciddi çevre sorunlarıyla karşılaşıldığına işaret etti.

"Yıkıntı atıklarının içindeki kirleticiler daha sinsi"

"Çok ciddi bir insan kaybımız var. Şu anda bölgede yoğunluklu bir nüfus yaşadığını unutmamalıyız. Kentsel atık veya evsel atık dediğimiz çöpler açığa çıkacak, bunlar havaların ısınması sonucu kokuşma ile halk sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturacak." ifadelerini kullanan Çallı, evsel atıkların, çadırların ve konteynerlerin bulunduğu yaşam alanlarından hızlı bir şekilde uzaklaştırılması gerektiğini anlattı.

Prof. Dr. Barış Çallı, deprem sonrası atık yönetimin önemli bir ayağının da afet yıkıntı atığı olduğunu ve bunun ciddi boyutlara ulaştığını, ağır ve orta hasar almış binaların yıkılması sonucunda çok ciddi bir atık ortaya çıkacağını aktararak şu bilgileri verdi:

"Yıkıntı atıklarının içindeki kirleticiler daha sinsi. Bu atıklar, anında insanları hasta etmeyen, uzun vadede hastalıklara yol açabilecek bazı kirleticiler içeriyor. Bunun başında asbest geliyor. Asbest özellikle 1980'li yıllara kadar ısı yalıtımı için duvarlarda ve su sistemlerinde bolca kullanılan bir malzeme. Asbest binalar yıkıldığı zaman tozlu havaya karıştı. Şu anki çalışmalar esnasında toz ve tozun içindeki asbest ve ağır metallerin, çevreye karışmış olabileceğini düşünüyorum."