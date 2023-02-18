Deprem sonrası uzmanlardan "yas tutmalarına izin verin" önerisi

"Mümkün olduğunca yatıştırıcı ilaç kullanmayın"

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ali Erdoğan, depremzedelerin psikososyal yardım almaktan çekinmemeleri gerektiğini, bu desteğin hem kendileri hem de çocukların ruhsal sağlığı için önemli olduğunu bildirdi.

Polikliniğe başvuran 100 civarında depremzedeye psikososyal destek sağlandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlk haftalarda görülen uykusuzluk, iştahsızlık, kaygı gibi belirtiler olağandır. Mümkün olduğunca yatıştırıcı ilaç kullanmayın. Bu belirtiler genellikle birkaç hafta içinde kendiliğinden ortadan kaybolacaktır. Sizi rahatlatan hangi aktivite varsa arkadaşlarınızla sohbet etmek, ibadet, doğada bulunmak onu yapmaya çalışın. Deprem sonrası kapalı ortamlara girmekten tedirgin oluyorsanız sevdiğiniz insanlarla bunu yapabilirsiniz. Yaşadığınız olayı ve korku hissini bir yakınınızla konuşmaktan çekinmeyin."