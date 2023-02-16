Deprem travmasını doğru şekilde atlatmanın yolu! Öncelikle yapılması gereken...



"Önceliği kendi sağlığınıza verin"

İnsanların başına gelen olumsuz olaylardan sonra kaygısıyla baş etmek için bazen suçlu arama isteğinde olabildiğini söyleyen Psk. Kırım, "Bu biri ya da bir kurum olabilir. Böyle durumlarda güvenilir kaynaklardan bilgi almanız, spekülatif yönlendirmelerden uzak durmanız ve önceliği kendi sağlığınıza ve güvenliğinize vermeniz ruh sağlığınız için daha önemlidir. Sosyal medyada güvenilirliği ve doğruluğu kanıtlanmamış kaynaklardan gelen bilgilerin paylaşılmaması noktasında dikkatli olunmalıdır" açıklamasında bulundu.





"Çocuklara depreme ait video izletmeyin"

Çocukların hayal dünyalarının yetişkinlere göre daha geniş olduğunu ve gördüğü şeyleri farklı yorumlayabileceklerini vurgulayan Psk. Kırım, "Bu nedenle depreme ait görselleri ve videoları izlememeli, yanlarında olumsuz konuşmalara ve tekrarlayıcı olumsuz görüntülere maruz kalmamalıdır. Bu süreçte çok korkabilir ancak duygularını belli edemeyebilir. Konuşabilmesi, resmedebilmesi için destekleyin. 'Ben de çok korktum sallandığımızı anladığımda, hatta ağlamak istedim. Belki sen de böyle hissetmiş olabilirsin. İhtiyaç duyduğunda bana sarılabilirsin ve bu konu hakkında konuşabiliriz' gibi örnekler verebilirsiniz" diye konuştu.