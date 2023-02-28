Depremin ardından travma sonrası stres bozukluğuna dikkat! Öncelikle yapılması gereken...

Depremler sonrasında insanlarda ruhsal travmaya bağlı belirtiler oluşabileceğini vurgulayan Böke, şunları kaydetti:

"Daha önce herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişilerin travmaya karşı reaksiyonu olabilir ilk bir ay kadar. Bazı kişilerde bu belirtiler daha uzun sürebilir. Yani travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz tablo gelişebilir. O zaman da psikiyatrik olarak onlara destek olmaya çalışırız. Deprem öncesinde zaten takip edilmekte olan hastalarımız vardı. Bu hastalarımızın belirtilerinde kitlesel travma nedeniyle artma söz konusu olabilir. Onun için psikiyatri hizmetlerine önümüzdeki dönemde daha çok ihtiyaç olacak. O kişilerin de takiplerini daha yakından sürdürmeleri uygun olur. Çünkü bizim hastalıklarımız genellikle yatışma ve alevlenme dönemleriyle gidiyor. Kitlesel travma olduğunda alevlense söz konusu olabilir. Onların da yakın takibi gerekir. İşlevsellikleri bozulduysa, uykuda ciddi zorluk varsa, iştah sorunları varsa, tıbbi problem vardır. Mesela tansiyon yüksekliği gibi durumlar, dikkati sürdürmekte zorlanıyorsa ve anlık unutkanlıklar gibi belirtiler varsa o zaman müracaatlarını hızlandırmalarını öneririz."