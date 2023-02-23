Depremzede çocuklarda bunlara dikkat! Psikolojik açıdan büyük önem taşıyor...

Birçok insanın tanıdığı bildiği yerlerden ayrılmak durumunda kaldığına dikkati çeken Koç, "Oralar inşa edilene kadar yeni çevre oluşacak. Bu sürecin yönetilmesi gerek. Yalnızlık zor durum. İnsan saldırıya uğradığında kortizon hormonu artar, bu da yalnızlık duygusudur. Kişiye özgüven eksikliği, karamsarlık ve sevilmeme hissi verir." diye konuştu.

- Öğretmenlerin duygularını yaşaması dürüstlüğün ifadesi

Koç, bireylerde ve çocuklarda iyileşmeye katkı veren davranışların sergilenmesinin önemini vurgulayarak, "Kentlerimize gelen depremzedelerin, sevildiklerini ve kabul edildiklerini anlamalarını sağlayacağız. Çünkü onlar çok yoğun duygular içerisinde. Resim çizsinler, hamur oynasınlar. İyileşmeyi sağlayan şeyler neyse ona izin verelim, özellikle çocuklar için." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesinden gelip eğitimine devam eden çocuklarla ilgili tavsiyelerde bulunan Koç, öğretmenlerin, afetzede öğrencilere çok soru sormadan eğitime devam etmeleri gerektiğini kaydetti.