Depresyon hangi yaşta beyni nasıl etkiliyor?

ABD, Çin, İngiltere ve Avustralya'dan araştırmacılar, depresyonun genç ve yetişkinlerin beyinlerinde farklı etkilere sahip olduğunu tespit etti. Bulguları "Nature Mental Health" dergisinde yayınlanan araştırmada, ABD, Çin, İngiltere ve Avustralya'dan bilim insanları, yaşları 12-25 arasında değişen 440'ı depresif bozukluk tanısı konmuş 810 kişinin beynini inceledi.

AA Giriş Tarihi: 24.09.2024 16:22 PAYLAŞ ABONE OL

Araştırmacılar, depresyon tanısı konanların beyin taramalarını, kalan 370 sağlıklı kişinin beyinleriyle karşılaştırdı. Depresyon tanısı konan gençlerin beyin bölgelerinin birbirleriyle iletişiminde bazı aksamalar yaşandığını belirten araştırmacılar, bu aksamaların yetişkinlerde gözlemlenenlerden farklı olduğunu kaydetti. Araştırmacılar ayrıca, bu farklılıkların boyutu sayesinde kişinin depresyon düzeyinin tahmin edilebileceğini aktardı.

DEPRESYON TEDAVİSİNDE GENÇLERDE VE YETİŞKİNLERDE FARKLILIK Depresyon tedavisinde kullanılan transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) prosedürünün yetişkin hastaların beyinlerindeki aksamaların nerelerde olduğunun bilinmesi nedeniyle yaygın tedavi yöntemi olarak kullanıldığını belirten araştırmacılar, bu durumun gençlerde böyle olmadığını kaydetti. Araştırmacılar, bu araştırmanın depresyon tanısı konan gençlerin beyinlerindeki aksamaları tespit etmede yardımcı olduğunu aktardı.