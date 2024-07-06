Deri hastalıkları uzmanı uyardı: Sosyal medyadan tavsiye edilen bu ürünleri kesinlikle kullanmayın!

Cilt bakım kremleri, serumlar, solüsyonlar... Sosyal medya kullanıcıları tarafından her gün tavsiye edilen yüzlerce ürün mevcut. Peki bu saysız 'tavsiye edilen' ürünlerin cildinize yarardan çok zarar verebilme ihtimali olduğunu biliyor muydunuz? Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Doktor Rana Başara Şahin, mermer gibi bir cilt için tavsiyeler verdi ve sosyal medya üzerinden paylaşılan bakım ürünlerinin tehlikelerine dikkat çekti.

İHA Giriş Tarihi: 06.07.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 10:52 PAYLAŞ ABONE OL

Piyasada oldukça farklı ve içeriği çeşitli ürünlerin olduğunun altını çizen Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Doktor Rana Başara Şahin, sosyal medya fenomenlerinin önerdiği ürünlerin direkt kullanılmaması gerektiğini belirtti. Ürünlerin kişiye özel etkide olması gerektiğini belirten Şahin, "Cilt doktorundan randevu alıp cilt probleminize uygun tedavi ile tedaviye destek cilt bakım rutini oluşturarak ürün önerisi almalısınız. Güneş hassasiyeti olan, güneş alerjisi olan, Lupus hastalığı gibi güneşle birlikte hastalığının aktivitesi artan, akne, gül hastalığı gibi cilt hastalıkları olan kişiler mutlaka güneşte çok dikkat etmelidir. Örneğin bir akne hastası güneşe dikkat etmez ve güneş koruyucusu kullanmazsa hem sivilceleri artabilir hem de bu lekeleri artabilir. Ya da gül hastalığı varsa, cildi sürekli kızarıyorsa güneş koruyucu kullanmıyorsa şikayetlerin artış görülebilir" şeklinde konuştu.





Sıcak yaz aylarında saat 10.00 ile 17.00 arasında mümkün oldukça dışarı kalınmaması gerektiği uyarısında bulunan Dr. Şahin, ultraviyole indeksinin en yüksek olduğu saatler olup, dışarı çıkılacaksa mutlaka gölgenin tercih edilmesi ve dışarı çıkmadan önce güneş kreminin uygun miktarda uygulanmasını ifade etti.