Dermatoloji uzmanı uyardı: Çocukları bekleyen tehlike! Bu hata cilt bariyerine zarar veriyor...

Günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle giderek popülerleşen cilt bakım rutinleri, artık çok küçük yaştaki çocukları bile etkilemiş durumda. Konu hakkında konuşan Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Özkök Akbulut, makyaj malzemelerinin kullanımının da çok küçük yaşlarda dahi görülmeye başladığını söyledi. İlerleyen süreçte genç kızların ve çocukların makyaj ve aşırı cilt bakımı rutinleriyle cilt bariyerine zarar vererek birçok soruna neden olabileceğini söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 07.08.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:50 PAYLAŞ ABONE OL

Son yıllarda sosyal medyanın etkisi giderek artarken ünlü isimler ve fenomenlere özenen çocuklar çok küçük yaşlarda kozmetik malzemelerle tanışıyor. Uzmanlar, çocukların makyaja olan merakının artmasıyla beraber erken yaşta içeriği belirsiz ve gereksiz ürün kullanımının oluşturabileceği problemlere dikkat çekti. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Özkök Akbulut ve Uzm. Dr. Betül Kızılkan, erken yaşlarda makyaj malzemesi kullanımının cilt bariyerinin zarar görmesinin yanı sıra egzama, aşırı akne, erken yaşlılık gibi sorunlara yol açabileceğine vurgu yaptı, aileleri uyardı. Uzmanlar, son günlerde sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan küçük çocukların makyaj yaptığı videoların ise özendirici olabildiğini ifade etti.





"3'LÜ YAŞLARDA DAHİ KULLANILDIĞINI GÖRMEKTEYİZ"

Erken yaşta makyaj malzemesi kullanımını kesinlikle önermediğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Özkök Akbulut, "Sosyal medyanın, ünlülerin ya da fenomenlerin çocuklarının görsellerini paylaşmasının etkisiyle çok küçük yaşlarda makyaj ürünlerinin kullanıldığını görmekteyiz. Sosyal medya üzerinden özellikle 3'lü yaşlarda dahi kullanıldığını görmekteyiz. Tabi ki bu çeşitli sorunlara yol açabilir, genç erişkin hastalarda dahi günlük rutinde makyaj ürünlerinin kullanılmasını bazı cilt tiplerinde önermiyoruz. Hassas ya da akneye eğimli cilt tiplerinde komedonları, gözenekleri tıkadığı için önermiyoruz. Daha küçük yaşlardaki çocuklarda da cilt bariyerinin bozulmasına, hassaslaşmasına, cildin daha erken olgunlaşmasına, çeşitli alerjik reaksiyonların gelişmesine yol açabilir. Ailelerin bu konuda bilinçli olması ve erken önlemler alması büyük önem arz ediyor. Polikliniklerde 10-11'li yaşlarda cilt bakım rutini oluşturmuş olan, peelingler, çeşitli maskeler hatta akşam serumları, annelerinin dahi kullanmadığı yoğunlukta bir bakım rutini oluşturma çabası olduğunu görmekteyim. Hatta bunun için destek almak için gelen çeşitli aileler de olabiliyor, 'Acaba bu konuda yanlış mı yapıyor, destek almak istiyoruz' diye gelen aileler de mevcut. Cilt tipine uygun yıkamanın sağlanması, bir nemlendiricinin kullanılması, güneşten korunma, cilt bakım rutininde özellikle 10-12'li yaşlarda adölesan çağdaki çocuklarda, gençlerde yeterlidir. Çocukların bir arada toplandığı zamanlarda artık oyunlar oynanmadığını, cilt bakım rutinlerini birbirleriyle paylaştıklarını, maskeler yaptıklarını ya da ünlü makyaj, bakım ürünlerinin satıldığı yerlerde, akın akın gidip stoklar yaptıklarını, doğum günlerinde oralardan bir sürü şey aldıklarını ve evlerde dolaplarında inanılmaz bir kozmetik ürün deposunun olduğunu görmekteyim. Sosyal medyada ya da fenomenlerin, çeşitli görsel paylaşımlarında, internette okudukları şeylerden ziyade mutlaka bir dermatoloji uzmanına muayene olmaları gerekiyor" dedi.