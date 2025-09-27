Dijital çağın sessiz tehlikesi hayatınızı riske atıyor! Uzmanlar uyardı: "Telefona bakarken sakın bu hatayı yapmayın..."





YANLIŞ DURUŞ BOYUN AĞRILARINI ARTIRIYOR

Günümüzde yediden yetmişe herkes tarafından kullanılan bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların boyun omurgasında ciddi yük artışına yol açtığını belirten Uzm. Dr. Sinan Bağçacı, insan başının ortalama 4-6 kilogram ağırlığında olduğunu ve baş öne doğru eğildiğinde bu ağırlığın boyun kasları ve omurlar üzerinde birkaç kat daha fazla hissedildiğini vurguladı. Bu durumun kaslarda spazm, ağrı ve duruş bozukluklarına neden olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Sinan Bağçacı, şöyle devam etti: "Boyun omurgaları yapısal olarak kafa ağırlığını taşımak üzere C şeklinde bir kavisle yaratılmıştır. Bu kavis sayesinde kafa ağırlığı omurgalara dengeli bir şekilde aktarılır. Ancak uzun süre başın öne eğilmesi, özellikle teknolojik cihazların kullanımı sırasında, bu doğal kavisin zamanla düzleşmesine hatta ters C şekline dönmesine yol açabiliyor. Bu durum da boyun düzleşmesi, kas spazmları ve duruş bozuklukları ile sonuçlanabilir" dedi.