Dikkat! Akciğer kanseri bu kişilerde 25 kat fazla...

Kanser, en basit şekli ile hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyüyerek vücut dokusunu tahrip etmesi olarak tanımlanıyor. Günümüzde bilinen 200’den fazla kanser türü bulunuyor ve bunlar varasında yer alan akciğer kanseri, tüm dünyada kanser kaynaklı ölümlerin en yaygın nedeni olarak öne çıkıyor. İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Haksöyler bu kanser türüne karşı önemli uyarılarda bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 31.10.2023 13:07 PAYLAŞ ABONE OL

Sigara tüketiminin hastalığın oluşumunda en önemli faktörlerden olduğu akciğer kanserinin erken evrede yakalanması durumunda tedavi şansının yükseldiğini söyleyen İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Haksöyler, özellikle 15 yıldan daha uzun süre günde 1 paket sigara içen ya da sigarayı bırakmasının üzerinden 15 yıl geçmemiş olan kişilerin, yılda bir kez düşük doz bilgisayarlı tomografi ile her yıl akciğer kanseri taraması yaptırmalarını önererek önemli bilgiler verdi.



EN BÜYÜK RİSK FAKTÖRÜ SİGARA

"Sigara ve tütün ürünleri tüketiminin akciğer kanserinde en büyük risk faktörü olduğunu kaydeden Haksöyler, "Bu hastalık hiç sigara kullanmamış bireylerde de görülmektedir. Ancak yapılan araştırmalar, bizlere günde 1 paketten fazla sigara kullanan bireylerin hiç içmeyenlere göre 25 kat daha fazla akciğer kanserine yakalanma riski altında olduğu gösteriyor" diyerek sigara içmeyen ancak sigara dumanına maruz kalan pasif içicilerin de riskli grupta yer aldıklarını vurguladı.