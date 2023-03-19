Dikkat! Bu hastalık kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor: Eğer geceleri bunu yaşıyorsanız...

Prof. Dr. Füsun Mayda Domaç, Dünya Uyku Günü dolayısıyla AA muhabirine uykunun, kişinin çevreyle iletişiminin geri döndürülebilir biçimde kaybolduğu, duyusal uyaranlarla uyandırılabildiği, periyodik, belli süreli, tekrarlayıcı ve geçici bir fizyolojik durum olarak tanımlandığını söyledi.

En ideal ve dinlendirici uykunun gece uykusu olduğunun altını çizen Domaç, uykunun tüm vücudu, beyin ve organları uyanıklık için hazırlayan bir süreç olduğunu vurguladı.

Domaç, uyku sırasında vücudun tamir edildiğini aktararak, "Uyku sürecinde bağışıklık sistemi yenilenir, bilgiler süzülerek gerekli olanlar hafızaya kaydedilir, metabolizma düzenlenir ve büyüme hormonu gibi hormon salınımı olur." dedi.

Uyku süresinin, uyumak için yatağa gitme saatinin, uykuya dalma zamanının ve sabah uyanma eşiğinin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini anlatan Domaç, şu bilgileri paylaştı:

"İdeal uyku süresi, bir kişinin gece boyunca kesintisiz uyuduğu, sabah dinlenmiş olarak uyandığı ve gün içinde zinde hissettiği, gün boyu uyku ihtiyacı olmadan akademik, sosyal ve bedensel işlevlerini yerine getirebildiği süredir. İdeal uyku süresi 6-8 saat arasındadır. Toplumun yüzde 85'i saat 22.00-24.00 arasında, yüzde 15'i ise 22.00'den daha erken veya gece yarısından sonra uyuduklarını ifade ediyor.

Uyku saatlerinin düzensiz olması, uykuya dalamama veya uykuyu sürdürememe, uyku sırasında horlama, uykuda nefesinin tıkanması veya boğuluyormuş gibi bir hisle uyanma, dişlerini gıcırdatma, uykuya dalmadan önce bacaklarda uyuşma, ağrı, karıncalanma gibi hislerin olması, sabah dinlenmiş olarak uyanamama, uyandıktan sonra görülen baş ağrısı, gün içinde aşırı uykululuk, dikkat azalması, iş veya okul performansında azalma gibi şikayetleri olan kişide uyku ile ilişkili bir hastalığın olabileceği akla gelmelidir."