Dikkat! Bu hata burun kanamalarına sebebiyet veriyor



Burun kanamalarının yüzde 90'ının hafif seyirli geçeceğini belirten Sağun, "Yaklaşık yüzde 10'unda ise burun kanaması hipertansiyon veya kalp damar hastalıkları gibi ciddi bir durumun habercisi olabilir. Bu tür durumlarda sıcak ve kuru hava sadece kanamayı tetikleyen bir faktör olur. Burun kanamalarında ne zaman alarma geçip hemen bir hekime başvurmak gerekir. Burun mukozası çok yoğun bir damar ağı tarafından beslendiği ve dış ortamla teması yoğun olan bir bölge olduğu için sık kanar.