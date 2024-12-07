Dikkat bu takviye kalbi bile durdurabilir!

Türk Gastroenteroloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Müjde Soytürk, bilinçsiz ve aşırı magnezyum kullanılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğine vurgu yaprak, “Yaygın magnezyum kullanımı mide bulantısı, kendini kötü hissetme, ishal, kan basıncında düşüklük hatta ileri düzey vakalarda kalp durmasıyla bile sonlanabilecek önemli bir durumdur. Hekim kontrolünde alınması gerekiyor” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 07.12.2024 15:12 PAYLAŞ ABONE OL

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) tarafından düzenlenen "41. Ulusal Gastroenteroloji Haftası (UGH)", geçtiğimiz hafta Belek-Antalya'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sindirim sistemiyle ilgili güncel ve ilgi çekici konu başlıklarını kapsayan zengin bilimsel programa katılan Türk Gastroenteroloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Müjde Soytürk, bilinçsiz ve aşırı miktarda magnezyum kullanımı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.



Magnezyum ile ilgili yaygın bir kullanım söz konusu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Müjde Soytürk, Magnezyumun belirli durumlarda belirli hastalıklarda vücutta emiliminin azalması sonucu takviye ve tedavi amaçlı bir ilaç olduğunu söyledi.