Dikkat! Kapı kolundan bile bulaşıyor: Bağırsaklarda büyüyorlar: Engellemek için...

Özellikle çocuklarda gelişim geriliğine sebep olabileceği bilinmelidir. Ayrıca ishale de neden olabilir. İshalle gündeme gelen tehlike ise sıvı kaybı, yani dehidrasyondur. Dehidrasyon ciddi boyutlara ulaşıp hayatı tehdit edebilir. Bazı parazitlerin larvaları akciğer ve karaciğer gibi organlara yerleşerek o organlara özgü şikayetlere yol açabilir; zatürre, kanama gibi ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilirler. Hijyenin olmadığı yerde hastalık var, parazitler var. Vücudumuzu asalaklara teslim etmemek, bu yüzden hasta olmamak için hijyene önem verip gerekli tedbirleri almalıyız."